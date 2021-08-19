Teknoloji Google Chromeda yanlışlıkla kapatılan sekme nasıl geri açılır?
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Google Chrome'da yanlışlıkla kapatılan sekme nasıl geri açılır?

Google Chrome, diğer birçok popüler web tarayıcısında olduğu gibi yanlışlıkla kapatılan sekmeleri hızlıca geri açmayı sağlıyor. Basit bir şekilde gerçekleştirilebilen bu işlem, eski sekmelere dönmeyi kolaylaştırıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chromeda yanlışlıkla kapatılan sekme nasıl geri açılır?
Google Chrome

Dünyanın en fazla tercih edilen web tarayıcılarından biri olan Google Chrome, yanlışlıkla kapatılan sekmeler için 'kurtarma modu' barındırıyor. Bu sayede son sekmeler hızlıca tekrardan açılabiliyor. Google her ne kadar 2019'da yaptığı güncellemeyle birlikte Chrome 78'i piyasaya sürdüğünde bu seçeneğin yeri değişmiş olsa da işlem hala hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Chrome'da yanlışlıkla kapatılan sekmeyi geri açmak için web tarayıcı sekme bölümünde boş bir alana tıklayıp 'Kapatılan sekmeyi yeniden aç' seçeneğini işaretlemek yeterli.
Chrome'da yanlışlıkla kapatılan sekmeyi geri açmak için web tarayıcı sekme bölümünde boş bir alana tıklayıp 'Kapatılan sekmeyi yeniden aç' seçeneğini işaretlemek yeterli.

Chrome'da kapatılan sekmeyi tekrardan açma

Chrome'da güncellemeden sonra yanlışlıkla kapatılan sekmeyi tekrardan açmak için sekme çubuğunda boş bir alana sağ tıklayıp 'Kapatılan Sekmeyi Yeniden Aç' düğmesine tıklamak yeterli.

Bu seçenek, en son kapatılan sekmeyi yeniden açıyor. Sekmeleri kapatma sırasına göre yeniden açmak için bu işlemi defalarca tekrarlayabilirsiniz.

Mac'lerde kapatılan sekmeyi tekrardan açma

Mac bilgisayarlardaki Chrome uygulamasında da işlemi benzer şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak sağ tıklamanın aktif olmadığı bir Mac'de CTRL tuşuyla Chrome'da boş bir sekme alanına tıklayıp aynı adımı tekrarlayabilirsiniz.

Önceden, Chrome'un sekme çubuğundaki bir sekmeye sağ tıklayıp 'Kapalı Sekmeyi Yeniden Aç' düğmesine tıklanabiliyordu. Bu seçenek artık sekme sağ tıklama bağlam menüsünde görünmüyor. Bulmak için sağ alana tıklamanız gerekiyor.

Yanlışlıkla kapatılan bir sekme klavye kısayoluyla nasıl açılır?

Kapatılan bir sekmeyi klavye kısaayoluyla yeniden açmak için Windows'ta CTRL + Shift + T veya Mac'te CMD + Shift + T tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Yakın zamanda bir pencereyi kapattıysanız, pencereyi tekrardan açabilirsiniz.

Bu klavye kısayolu, 'Kapalı Sekmeyi Yeniden Aç' seçeneğine tıklamakla aynı işlevi görüyor. Kapatılan sekmeleri sırasıyla açmak için kısayola art arda basmanız yeterli.

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