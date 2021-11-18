Google Chrome'un Windows 7 desteği desteği 1 yıl uzatıldı

Microsoft, geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapmış ve Windows 7'nin Home sürümlerine olan desteğini 14 Ocak 2020'de resmi olarak sonlandırmıştı. İşletmeler ve Kurumsal müşteriler, Windows 7 yüklü cihazlarda destek süresini uzatmak için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU) sistemini kullanabiliyor. Google ise yaptığı yeni açıklamayla birlikte Windows 7 için Chrome desteğini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

Birçok yazılım şirketi, 2020'nin ötesinde destek uzantılarını duyurdu. Mozilla ve Google gibi web tarayıcı geliştiren şirket ya da oluşumlar da ürünlerinin Windows 7'yi desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Google Chrome hangi sistemleri destekleniyor?

Bu desteği yalnızca masaüstü bilgisayarlar için düşünmemek gerekiyor. Ek olarak sunucu tarafında da destek birçok sistem için devam ediyor.

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- Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11

- Sunucular için Windows Server 2008 R2, Windows Server 2021, Windows Server 2021 R2 veya Windows Server 2016

- SSE3 özellikli Intel Pentium 4 ya da daha yeni işlemci

Microsoft'un kendi Microsoft Edge web tarayıcısı, Windows 7'de 15 Ocak 2023'e kadar destek verecek.

TEKNOLOJİ Google Chrome'da kısa web sitesi adresi devri sona eriyor