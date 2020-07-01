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Teknoloji Google da kablosuza geçti Nearby Sharing ile Airdropa rakip geldi
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Google da kablosuza geçti: Nearby Sharing ile Airdrop'a rakip geldi

Apple'ın yıllardır uyguladığı Airdrop sisteminin bir benzeri de Google'dan geldi. Google, Nearby Sharing isimli dosya paylaşım uygulamasını beta kapsamda kullanıma sundu. Veri paylaşımı açısından kablosuz çözümler birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırırken zamandan da tasarruf etmesini sağlıyor. Kullanıcıların kablosuz ve hızlıca dosya aktarımı yapabilmelerini sağlayan bu özellik, Android 6 ve üzeri sürümlerde kullanılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kablosuz veri paylaşımına Google da geçti.
Kablosuz veri paylaşımına Google da geçti.

Teknoloji ilerledikçe hayatımız kolaylaşıyor. Birçok kullanıcı fotoğraflarını paylaşmak için kabloya ya da uygulamalara ihtiyaç duyarken artık tek tıkla yüzlerce fotoğrafı Google'ın yeni geliştirdiği sistem ile paylaşabilecek.

Nearby Sharing beta aşamasında

Daha önceden Apple, Airdrop isimli bir özellikle bu olaya imkan tanırken Huawei de "Huawei Share", Samsung ise "S-Share" ve Wi-Fi üzerinden kablosuz veri aktarımına imkan tanıdı.

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Google Nearby Sharing ile bütün android telefonlar bu özellikten yararlanabilecek

Belli başlı markaların geliştirdiği bu kablosuz veri paylaşım sistemini Google'ın da uygulamasıyla artık Android kullanıcılarının tamamı bu sistemden faydalanbilecek.

Bütün Android telefonlarda kullanılabilecek.

Google Play Hizmetleri kapsamında ortaya çıkan Nearby Sharing, kullanıcıların tek tıkla kolayca veri paylaşmasına imkan sağlayacak. Şimdiyse Google, Google Play Hizmetleri'ni beta kapsamda kullanan Android kullanıcıları için Nearby Sharing'i kullandırmaya başladı.

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