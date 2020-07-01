Google da kablosuza geçti: Nearby Sharing ile Airdrop'a rakip geldi

Teknoloji ilerledikçe hayatımız kolaylaşıyor. Birçok kullanıcı fotoğraflarını paylaşmak için kabloya ya da uygulamalara ihtiyaç duyarken artık tek tıkla yüzlerce fotoğrafı Google'ın yeni geliştirdiği sistem ile paylaşabilecek.

Nearby Sharing beta aşamasında

Daha önceden Apple, Airdrop isimli bir özellikle bu olaya imkan tanırken Huawei de "Huawei Share", Samsung ise "S-Share" ve Wi-Fi üzerinden kablosuz veri aktarımına imkan tanıdı.

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Google Nearby Sharing ile bütün android telefonlar bu özellikten yararlanabilecek

Belli başlı markaların geliştirdiği bu kablosuz veri paylaşım sistemini Google'ın da uygulamasıyla artık Android kullanıcılarının tamamı bu sistemden faydalanbilecek.

Bütün Android telefonlarda kullanılabilecek.

Google Play Hizmetleri kapsamında ortaya çıkan Nearby Sharing, kullanıcıların tek tıkla kolayca veri paylaşmasına imkan sağlayacak. Şimdiyse Google, Google Play Hizmetleri'ni beta kapsamda kullanan Android kullanıcıları için Nearby Sharing'i kullandırmaya başladı.