Google Fotoğraflar'ın 'kilitli klasör' özelliği iPhone'lara geldi

Geçen yıl açıklama yapan Google, 1 Haziran 2021'den itibaren Fotoğraflar uygulamasındaki 'yüksek kalite' seçimi için artık ücretsiz depolama alanı sunulmayacağını duyurmuştu. Ayrıca şirket bununla birlikte Google Fotoğraflar'daki ücretsiz depolama alanını 15 GB ile sınırlandırılacağını da açıklamıştı. Google, bugün gelinen noktada ise Fotoğraflar için 'kilitli klasör' sistemini iPhone'lara getiriyor.

Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği, istenen fotoğraf ya da videoların şifreyle koruma altına alınmasını sağlıyor.

Google Fotoğraflar Kilitli Klasör nedir?

Google Fotoğraflar'ın Kilitli Klasör özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri fotoğraf ve videoları şifreleyip saklayabiliyor. Üstelik buna ek olarak veriler parmak izi okuyucuyla da güven altına alınabiliyor.

Google'ın konuyla alakalı yaptığı açıklama ise şöyle:

REKLAM

Fotoğraflar uygulamasında cihazınızın ekran kilidi tarafından korunan bir klasöre hassas fotoğraf ve videolar kaydedebilirsiniz. Kilitli Klasör’deki öğeler Fotoğraflar tablosunda, anılarda, aramalarda veya albümlerde görünmez ve cihazınızdaki fotoğraflarınız ile videolarınıza erişimi olan diğer uygulamalar tarafından kullanılamaz.