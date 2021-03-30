Google Haritalar bir dizi yeni özellikle güncelleniyor

Google, iç mekan navigasyonuna yardımcı olacak yeni bir dizi araç ve çevre dostu sürüş notaları da dahil olmak üzere Google Haritalar için planlanan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Ancak bu düzenleme tek seferde değil, birkaç paket halinde kullanıcılara sunuluyor.

Google Haritalar'ın yeni sürümü aslında bir dizi önemli özellik getiriyor.

Yeni özellikler kademeli olarak sunulacak

En büyük duyurulardan biri, Google'ın Live View artırılmış gerçeklik desteğini havalimanlarına, toplu taşıma istasyonlarına ve alışveriş merkezlerine getirmesi... Hatta ilk etapta Chicago, Long Island, Los Angeles, Newark, San Francisco, San Jose ve Seattle'daki bazı AVM'lerde aktif edilmiş görünüyor. Google'ın önümüzdeki hafta Tokyo ve Zürih'teki toplu taşıma istasyonlarına da aynı özelliği getireceği biliniyor.

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Ek olarak Haritalar aynı zamanda yakıt açısından en verimli rotaları da ek filtrelerle göstermeye başlıyor. Yani daha düşük yakıt tüketimi için optimize edilmiş yeni sürüş rotası türü geliyor. Google ayrıca Android ve iOS'ta önümüzdeki aylarda hava ve hava kalitesi için yeni harita katmanları üzerinde de çalışıyor.

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