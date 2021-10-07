Google iki adımlı doğrulamayı varsayılan olarak sunmaya başladı

Şirketlerin hesaplar için sunduğu güvenlikönlemleri yetersiz. Hesapların doğrulama için mutlaka uygulama ve cihaz kullanımına imkan tanıyan iki faktörlü kimlik doğrulama(2FA) gibi ek güvenlik önlemleriyle korunması büyük önem taşıyor.

Google, halihazırda çeşitli güvenlik anahtarları, kimlik doğrulama uygulamaları ve SMS tabanlı kodları 2FA alternatifi olarak kullanıcılara sunuyor. İki aşamalı kimlik doğrulama isteğe bağlı olsa da Google bu süreci artık varsayılan ve otomatik hale getiriyor. Şirket bugün itibariyle yıl sonuna kadar 150 milyon kullanıcıyı2FA kaydetmeyi hedeflediğini duyurdu.

Google, iki aşamalı doğrulama sistemini artık varsayılan hale getiriyor.

İki aşamalı kimlik doğrulama nasıl kontrol edilir?

Google hesabı için 2FA'nın açık olup olmadığını çok basit bir şekilde öğrenmek mümkün. Bunun için ilk olarak masaüstü ya da mobil cihazlardan myaccount.google.com adresine gitmek gerekiyor. Daha sonra sol kısımdaki Güvenlik düğmesine tıklayıp Google'da Oturum Açma bölümüne ilerleyip 2 Adımlı Doğrulama seçeneğine tıklayın. Artık otomatik olarak açık gelen 2FA'yı burada aktif şekilde görebilirsiniz.

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Alternatif olarak, Google'ın Güvenlik Kontrolü sayfasına da gidebilir, benzer şekilde ayarları kontrol edebilirsiniz.

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