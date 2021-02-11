Google masaüstü arama için karanlık modu test ediyor

Google, masaüstü arama sistemi için karanlık modu test ediyor. Böylece işletim sisteminde koyu mod açıldığında otomatik olarak Google aramalarında sayfaların arka kısımları da koyu gri gözüküyor.

Şu anda bu testin ne kadar fazla kullanıcıya sunulduğu belli değil. Ancak Google'ın konuyla alakalı olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

Kullanıcılar için her zaman deneyimleri iyileştirmenin yeni yollarını test ediyoruz. Ancak şu anda duyuracak özel bir şeyimiz yok.

Birçok farklı uygulamadan sonra masaüstünde Google arama sisteminin de yakın zamanda karanlık mod desteklemesi mümkün olacak gibi görünüyor. Dün Microsoft ufak bir duyuruyla karanlık mod sisteminin Word için de geçerli olduğunu duyurmuştu.