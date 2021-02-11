Teknoloji Google masaüstü arama için karanlık modu test ediyor
İNTERNET

Google masaüstü arama için karanlık modu test ediyor

Son birkaç yıldır hemen her uygulamaya getirilen karanlık mod özelliği yakında Google masaüstü arama sistemine de eklenebilir. Şirket şu anda bununla alakalı testlerine devam ediyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google karanlık mod
Google karanlık mod

Google, masaüstü arama sistemi için karanlık modu test ediyor. Böylece işletim sisteminde koyu mod açıldığında otomatik olarak Google aramalarında sayfaların arka kısımları da koyu gri gözüküyor.

Şu anda bu testin ne kadar fazla kullanıcıya sunulduğu belli değil. Ancak Google'ın konuyla alakalı olarak yaptığı açıklama şu şekilde:

    Kullanıcılar için her zaman deneyimleri iyileştirmenin yeni yollarını test ediyoruz. Ancak şu anda duyuracak özel bir şeyimiz yok.

Birçok farklı uygulamadan sonra masaüstünde Google arama sisteminin de yakın zamanda karanlık mod desteklemesi mümkün olacak gibi görünüyor. Dün Microsoft ufak bir duyuruyla karanlık mod sisteminin Word için de geçerli olduğunu duyurmuştu.

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