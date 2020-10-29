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Google Pay, Play Store'a geri döndü

Belli bir süre önce Android telefonlarda kullanılan Play Store'dan kaldırılan Google Pay sisteme geri döndü. Google Pay'in niye kaldırıldığı bilinmemekle birlikte birçok kullanıcı uygulamayı aktif olarak kullanıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Google'ın ödeme yöntemi olarak tasarladığı Google Pay birçok kullanıcının indirmesine olanak sağlayan Play Store'a geri döndü.

Play Store'dan neden kaldırıldığı soru işaretlerine sebep olurken iki uygulama da aynı şirketin ürünü.

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App Store'dan da kaldırılmıştı

Google'ın geliştirdiği Pay uygulaması bu alanda sayılı örnekten biri. Ödeme sistemi olarak oldukça popüler olan uygulama App Store'da da benzer bir süreç yaşamıştı.

  • Uygulamanın geliştiricileri yaptıkları açıklamada: “Az sayıda Apple iOS kullanıcısı, işlemlerinde kalıcı ödeme hataları yaşayabilir. Ekiplerimiz en kısa sürede düzeltmek için çalışıyor. Bu arada, etkilenen kullanıcılar yardım için uygulama aracılığıyla Pay desteğine ulaşabilir. Kullanıcılarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Pay iOS uygulaması kısa bir süre için App Store’da kullanılamayacak'' demişti.

Pay uygulaması güncellemeden sonra tekrar görünür hale geldi.

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