Teknoloji Googlea 177 milyon dolarlık yeni bir ceza kesildi
İNTERNET

Google'a 177 milyon dolarlık yeni bir ceza kesildi

Google, Android'in özelleştirilmiş sürümlerini engellediği için Güney Kore'de 177 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin bu ay Güney Kore'de aldığı ikinci ceza olduğunu da eklemekte yarar var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Googlea 177 milyon dolarlık yeni bir ceza kesildi
Android

Güney Kore Hükümeti; Apple, Google ve uygulama geliştiricilerin üçüncü taraf sistemler aracılığıyla ödeme almasına izin vermeye zorlaştıracak bir yasayı geçirmesinden yalnızca birkaç hafta sonra, Mountain View şirketine bir başka büyük darbe daha vurdu.

Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), akıllı telefon işletim sistemi pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı için Google'ın ana şirketi Alphabet'e 117 milyon dolarlık ceza verdiğini duyurdu.

Google'ın benzer sebeple farklı ülkelerde de ceza alması söz konusu.
Google'ın benzer sebeple farklı ülkelerde de ceza alması söz konusu.

Google'ın itiraz edeceğini söylediği karar, gelecekte benzer anlaşmaların imzalanmasını yasaklayacak ve cihaz üreticilerinin, Googlehizmetlerinebağlı olmayan değiştirilmiş Androidsürümlerine sahip telefonları ve tabletleri piyasaya sürmesine izin verecek.

Uzmanlar, zamanın çok manidar olduğunu düşünüyor. Zira Güney Kore'nin 'Google karşıtı yasası' henüz yürürlüğe girdi. Bu da uygulama geliştiricilerinin ödemeler içinPlay Store'a güvenmekzorundaolmadığını ve bu nedenle Google'a her zamanki yüzde 30'luk kesintisi vermesi gerekmediği anlamına geliyor. Halihazırda çeşitli bölgelerde çok sayıda antitröstsoruşturması ve para cezasının ardından şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla yasal düzenlemeye hazır olacak.

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