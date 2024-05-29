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Teknoloji

Google'ın yapay zekası size taş yedirebilir

Google; Chrome, Firefox ve Google uygulama tarayıcısındaki en yeni deneysel arama özelliğini yüz milyonlarca kullanıcıya sundu. ChatGPT'yi destekleyen teknolojinin aynısı olan üretken yapay zekayı kullanan uygulama, bağlantılara tıklama zahmetine son verse de verdiği bazı cevaplar insan hayatını tehlikeye atıyor.

16:03 - 29/05/2024 Çarşamba
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Google'ın "AI Overviews" uygulaması, arama sonuçlarının özetlerini sağlamak için rakip ürün ChatGPT'yi destekleyen teknolojinin aynısı olan üretken yapay zekayı kullanarak sizi bağlantılara tıklamaktan kurtarıyor.


"Muzları nasıl daha uzun süre taze tutabilirim" sorusuna, "Serin, karanlık bir yerde ve elma gibi diğer meyvelerden uzakta saklayın" gibi faydalı ipuçlarının özetini oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor.


Bu kısma kadar her şey faydalı ancak bazı sorulara alınacak cevaplar felaket seviyesinde tehlikeli olabilir.


Google şu anda bu sorunları tek tek çözmeye çalışıyor ancak bu, arama devi için bir tanıtım felaketine dönüşebilir.

Günde en az beş küçük taş yiyin, pizzanızın üzerine yapıştırıcı dökün

AI Overviews'e sorulan bir sorunun cevabında astronotların Ay'da kedilerle tanıştığını, onlarla oynadığını ve bakım sağladığını" da söylüyor.


Yapay zekaya göre Neil Armstrong 'İnsan için küçük bir adım' dedi çünkü bu bir kedi adımıydı. Buzz Aldrin ayrıca Apollo 11 görevinde kedileri de görevlendirdi.


Daha da endişe verici olanı, kayaların hayati bir mineral ve vitamin kaynağı olduğundan, günde en az bir küçük taş yemeniz gerektiğinden bahsediyor ve pizzanın üstüne yapıştırıcı koymanızı öneriyor.


Google'ın yapay zekası "depresif hisseden" bir kullanıcıya da Golden Gate Köprüsü'nden atlayabileceklerini söyledi.


Yeni özellik, önyargıları ve yanlış bilgileri sürdürebileceği ve acil durumda yardım arayan insanları tehlikeye atabileceği konusunda uyaran uzmanları alarma geçirdi.


Bu neden oluyor?

Temel sorunlardan biri, üretken yapay zeka araçlarının neyin doğru olduğunu bilmemesi, yalnızca neyin popüler olduğunu bilmesidir.


Örneğin, internette taş yemekle ilgili çok fazla makale yok çünkü bunun kötü bir fikir olduğu aşikar. Ancak The Onion'da taş yemekle ilgili çok okunan bir hiciv makalesi var. Böylece Google'ın yapay zekası, özetini neyin doğru olduğuna değil, neyin popüler olduğuna dayandırdı.


Eğer bu gerçekten aramanın geleceğiyse, o zaman inişli çıkışlı bir yolculukla karşı karşıyayız. Google elbette OpenAI ve Microsoft'u yakalamaya çalışıyor.


Yapay zeka yarışına liderlik etmek için gereken mali teşvikler çok büyük. Bu nedenle Google, teknolojiyi kullanıcıların eline sunma konusunda geçmişe göre daha az ihtiyatlı davranıyor.

#Google
#Yapay Zeka
#ChatGPT
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