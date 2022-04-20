Görme engelliler geliştirilen küçük elektrikli gözle görebilecek

Projeyi, çocukların motivasyonlarını, eğitim ve öğretimlerini, spor ve kültürel etkinliklerini daha rahat yapabilmeleri ve fırsat eşitliğinden daha fazla faydalanabilmeleri için gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demir, “Mersin’de ve Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah her tarafta güzel bir örnek teşkil eder. Projemizin asıl amacı, çocuklarımızın eğitim, kültür, sanat ve spor becerilerini geliştirmek. İlk etapta 10 çocuğumuza akıllı baston dağıtacağız, daha sonra 20 ve giderek sayıyı artıracağız. Şu anda 10 çocuğumuzu tespit ettik, akıllı bastonları bu çocuklarımıza dağıtıyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların sevinçleri, heyecanları bizi mutlu etti. İnşallah Türkiye’ye örnek olur bu proje ve ülke geneline yayılır” diye konuştu.