Teknoloji Güney Afrikada yeni dinozor türü keşfedildi
BİLİM

Güney Afrika'da yeni dinozor türü keşfedildi

200 milyon yıllık fosilin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Uzmanlar, keşfedilen dinozor türünün iki yetişkin Afrika fili ağırlığında olduğu söyledi.
Uzmanlar, keşfedilen dinozor türünün iki yetişkin Afrika fili ağırlığında olduğu söyledi.

Witwatersrand Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, araştırmacılar 200 milyon yıl önce yaşadığı sanılan yeni bir dev dinozor türünün keşfedildiğini açıkladı.

Bulunan fosillerin, günümüzde yaşayan Afrika fillerinin iki katı büyüklüğündeki bir dinozora ait olduğu kaydedildi.

13 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre boyunda olduğunu belirtilen dinozor türünün, kendi döneminde evrende yaşayan en büyük hayvan türü olduğu sanılıyor.

"Dev bir gök gürültüsü" adı verilen türün, klasik uzun boyunlu dinozorlar grubu olan bir "sauropod" gibi göründüğü ancak daha eski dönemde yaşayan bir familyaya ait olduğu aktarıldı.

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