Hava tahmini neden hâlâ şaşıyor?

Son yıllarda, birçok uygulamadaki hava durumu tahminlerinin tutmadığını görüyoruz. Yağmur beklerken güneş açıyor veya tam tersi… Apple ve Google gibi teknoloji devleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile anlaşma yapmak yerine, küresel çaptaki merkezlerden hava durumu verisini topluyor. Hal böyle olunca tahminlerde sapma yaşanıyor.
Hava durumu tahminleri, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak sıkça karşılaştığımız “Yağmur yağacak” tahmini çoğu zaman tutmuyor. Peki, Google gibi dev şirketler de dahil olmak üzere bu alandaki tüm çabalara rağmen hava durumu neden bu kadar yanıltıcı oluyor? Uzmanlara göre, uygulamalarının farklı kaynaklardan veri alması, tutarsızlığa yol açıyor.
FARKLI VERİ KAYNAKLARI FARKLI SONUÇLAR
Örneğin, bazı uygulamalar Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration) veya Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) gibi küresel modelleri kullanıyor. Yani ilgili ülkenin meteoroloji kurumu yerine küresel çaptaki merkezlerden verisini topluyor. Örneğin, Google genellikle üçüncü taraf hava servislerinden aldığı verileri işliyor, bu da güncelleme hızını etkiliyor. Apple ve Google’ın hava durumu tahminleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gibi tek bir ulusal kaynaktan ziyade, küresel çapta birçok farklı kuruluştan, ticari veri sağlayıcısından ve kendi iç sistemlerinden gelen verileri içeriyor.
ULUSAL KURUMLARLA ANLAŞMA YAPILMIYOR
Devlet kurumları ise genellikle verilerini belirli anlaşmalar veya lisanslar kapsamında paylaşıyor. Bu verilerin ticari kullanıma açılması veya küresel ölçekte büyük teknoloji şirketleri tarafından sürekli olarak kullanılması, bazı yasal ve mali anlaşmalar gerektiriyor. Apple ve Google, bu tür anlaşmaları birçok farklı ülkeyle ayrı ayrı yapmak istemiyor. Şirketler, bunun yerine büyük ticari veri sağlayıcılarıyla çalışmayı kolay buluyor. Hal böyle olunca, tahminlerde ciddi sapmalar yaşanıyor. Özellikle iklim değişimi, anlık farklılıklar, bölgesel yağışların artması gibi doğa koşulları da tahminlerin doğruluk yüzdesini düşürüyor.
ÜCRETLİ ABONELİĞE YÖNLENDİRMELER İÇİN YANLIŞ BİLGİ
- Ücretsiz uygulamalar abonelik için abartılı uyarılar verebiliyor. Bazı kullanıcılar, ücretsiz uygulamaların sık sık “Şiddetli hava uyarısı” verdiğini, ancak bu uyarıların gerçekleşmediğini söylüyor. Uzmanlar, bazı uygulamaların kullanıcıları premium sürüme yönlendirmek için bunu yaptığını söylüyor. Türkiye’de en güvenilir kaynak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) resmi uygulaması ve sitesi olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, Windy ve AccuWeather gibi küresel profesyonel uygulamalar da yüksek doğruluk oranıyla öne çıkıyor. Hal böyle olunca, tek bir uygulamaya bağlı kalmayın. Plan yaparken birkaç farklı kaynağı kontrol edin ve resmi meteoroloji kurumlarının uyarılarını takip edin.