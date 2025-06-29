Hava tahmini neden hâlâ şaşıyor?

Ücretsiz uygulamalar abonelik için abartılı uyarılar verebiliyor. Bazı kullanıcılar, ücretsiz uygulamaların sık sık “Şiddetli hava uyarısı” verdiğini, ancak bu uyarıların gerçekleşmediğini söylüyor. Uzmanlar, bazı uygulamaların kullanıcıları premium sürüme yönlendirmek için bunu yaptığını söylüyor. Türkiye’de en güvenilir kaynak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) resmi uygulaması ve sitesi olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, Windy ve AccuWeather gibi küresel profesyonel uygulamalar da yüksek doğruluk oranıyla öne çıkıyor. Hal böyle olunca, tek bir uygulamaya bağlı kalmayın. Plan yaparken birkaç farklı kaynağı kontrol edin ve resmi meteoroloji kurumlarının uyarılarını takip edin.