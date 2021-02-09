Teknoloji Huawei CEOsu ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
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Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, 'ulusal güvenlik nedeniyle' uzun süredir uygulanan ABD'deki yaptırımlardan dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei CEO'su Ren Zhengfei.
Huawei CEO'su Ren Zhengfei.

Çinli üretici Huawei, ABD'nin 'ulusal güvenlik' politikalarından dolayı hem üretim hem de satış anlamında birçok farklı yaptırımla karşılaştı. Ama Biden yönetimiyle bu kararların esneyebileceği konusu gündeme gelmişti. Fakat görünen o ki hem karar hem de yaptırımlar aynı şekilde devam ediyor.

Üretim kapasitesinin artırılması ABD şirketlerine de yarayacak.

Son bilgilere göre Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD'deki yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor. Zhengfei, üretim kapasitesi artırılırsa bu kararın ABD şirketlerine de fayda sağlayacağını özellikle belirtiyor.

Huawei, geçtiğimiz dönemlerde konuyla alakalı birçok farklı adım atmıştı. Bunlar arasında ilk sırada HarmonyOS işletim sistemini geliştirmek geliyor. Ayrıca alt marka Honor da bağımsızlaştırılmıştı. Ek olarak Huawei'deki P ve Mate serilerinin ayrıca bir marka haline getirilmesi de söz konusu olabilir.

Biden yönetimi Huawei'nin ABD yasağını aynı şekilde devam ettiriyor
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Biden yönetimi Huawei'nin ABD yasağını aynı şekilde devam ettiriyor
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