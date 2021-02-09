Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Çinli üretici Huawei, ABD'nin 'ulusal güvenlik' politikalarından dolayı hem üretim hem de satış anlamında birçok farklı yaptırımla karşılaştı. Ama Biden yönetimiyle bu kararların esneyebileceği konusu gündeme gelmişti. Fakat görünen o ki hem karar hem de yaptırımlar aynı şekilde devam ediyor.

Üretim kapasitesinin artırılması ABD şirketlerine de yarayacak.

Son bilgilere göre Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD'deki yaptırımlar ve diğer kısıtlamalar nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor. Zhengfei, üretim kapasitesi artırılırsa bu kararın ABD şirketlerine de fayda sağlayacağını özellikle belirtiyor.

Huawei, geçtiğimiz dönemlerde konuyla alakalı birçok farklı adım atmıştı. Bunlar arasında ilk sırada HarmonyOS işletim sistemini geliştirmek geliyor. Ayrıca alt marka Honor da bağımsızlaştırılmıştı. Ek olarak Huawei'deki P ve Mate serilerinin ayrıca bir marka haline getirilmesi de söz konusu olabilir.

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