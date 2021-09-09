Teknoloji Huawei dizüstü bilgisayarlara Android uygulama desteği geliyor
İNTERNET

Huawei dizüstü bilgisayarlara Android uygulama desteği geliyor

Huawei, gelecek hafta tanıtacağı yeni taşınabilir bilgisayarlarıyla birlikte Android uygulamalara destek vermeye başlıyor. Yani doğrudan bilgisayarlar üzerinden Android uygulamalarına erişip kullanmak mümkün olacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei dizüstü bilgisayarlara Android uygulama desteği geliyor
Huawei

Microsoft, Windows 11 ile birlikte masaüstü tarafında Android uygulamalarına destek getiriyor. Yani böylece bilgisayarlarda akıllı telefon uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor. Her ne kadar ilk etapta olmasa da önümüzdeki süreçte bu özellik tüm kullanıcılara açılacak gibi görünüyor.

Huawei ise HarmonyOS ile birlikte bu sistemi hayata geçirmeye odaklanıyor. Yani yeni dizüstü bilgisayarlarda Android uygulanmalarının kullanımı söz konusu olabilir. İlk etapta Windows 10 yüklü gelmesi beklenen modellerin ise 13 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

Çinli Huawei, işletim sistemi tarafında bir dizi yenilik sunuyor. Ayrıca diğer işletim sistemlerinden HarmonyOS'a geçmek isteyenler için kayıpsız aktarım sunulacağını duyurdu. Yani uygulama ve kişisel verilerin taşınmasında herhangi bir sorun olmayacağı özellikle belirtiliyor.

Huawei açıkladı: Android'den HarmonyOS'a geçiş çok kolay
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Huawei açıkladı: Android'den HarmonyOS'a geçiş çok kolay
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