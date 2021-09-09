Huawei dizüstü bilgisayarlara Android uygulama desteği geliyor

Microsoft, Windows 11 ile birlikte masaüstü tarafında Android uygulamalarına destek getiriyor. Yani böylece bilgisayarlarda akıllı telefon uygulamalarını kullanmak mümkün oluyor. Her ne kadar ilk etapta olmasa da önümüzdeki süreçte bu özellik tüm kullanıcılara açılacak gibi görünüyor.

Huawei ise HarmonyOS ile birlikte bu sistemi hayata geçirmeye odaklanıyor. Yani yeni dizüstü bilgisayarlarda Android uygulanmalarının kullanımı söz konusu olabilir. İlk etapta Windows 10 yüklü gelmesi beklenen modellerin ise 13 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

Çinli Huawei, işletim sistemi tarafında bir dizi yenilik sunuyor. Ayrıca diğer işletim sistemlerinden HarmonyOS'a geçmek isteyenler için kayıpsız aktarım sunulacağını duyurdu. Yani uygulama ve kişisel verilerin taşınmasında herhangi bir sorun olmayacağı özellikle belirtiliyor.

REKLAM