Teknoloji Huawei FCC yasağını aşmak için mahkemeye başvuruyor
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Huawei FCC yasağını aşmak için mahkemeye başvuruyor

Çinli üretici Huawei, ABD Eski Başkanı Donald Trump döneminde yaşanan problemleri Biden yönetimiyle çözmek istiyor. Bu nedenle FCC yasağını aşmak için mahkeme sürecini başlatıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei
Huawei

ABD ve Çinli şirketler arasındaki gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ABD Eski Başkanı Donald Trump, Huawei ürünlerini 'ulusal güvenlik' nedeniyle yasaklamış; şirketi köşeye sıkıştırmıştı. Ardından diğer birçok farklı Çinli şirket için de benzer yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.

Mahkemeye başvuruyor

Bugün gelinen noktada Huawei CEO'su, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istiyor. Ancak görüşme olsa da kararın aynı şekilde devam edeceği ve kısıtlamaların kalkmayacağı tahmin ediliyor.

Huawei, son olarak Aralık'ta bir yasak kararı çıkaran FCC'nin bu kararından geri dönmesi için mahkemeye gidiyor. Çinli şirket, alınan bu kararın yalnızca Amerika değil genel anlamda dünyadaki teknoloji sektörüne olumsuz yansıyacağınıvurguluyor.

Yani aslına bakılırsa Çinli şirket Biden yönetimiyle birlikte bu noktada bir çözüm üretmeye odaklanıyor. Ancak FCC, konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada kararın aslında değişmeyeceğinin sinyallerini veriyor.

Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
TEKNOLOJİ
Huawei CEO'su ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
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