Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Huawei kargosunu taşımak bile yasak
MOBİL

Huawei kargosunu taşımak bile yasak

Büyük bir kargo firması Londra'dan ABD'ye gönderilen akıllı telefon paketini teslim etmeden geri gönderdi. Bu olay ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Huawei genel merkez binası.
Huawei genel merkez binası.

Çin ile Trump yönetimi arasında yaşanan ticaret savaşının sonucunda ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yasak listesine alınmasından beri firma, ABD firmaları ile sağlıklı çalışamıyor.

Şimdiyse, ilginç bir kargo vukuatı söz konusu. Londra'dan bir kişinin New York'ta bulunan bir kişiye bir Huawei P30 Pro gönderme çabası sırasında durum, ilginç bir hal aldı. Paketin takip bilgisine göre kargo ABD'ye ulaştı ancak adresine gitmek yerine, yaklaşık 5 saat sonra Birleşik Krallık'a geri gönderildi.

Paketi geri gönderen, büyük kargo şirketi FedEx'ti ve destek hattı sebep olarak ABD'nin Huawei'e yasak koymasını gösterdi. Tabii ki burada yaşanan olayın Huawei firması ile bir ilgisi yok ve hatta gönderilen paket iki farklı taraf arasında yaşanıyordu. Kargo, aynı firmanın bir ofisinden diğer ofisine gönderilmekteydi. Mağdur olan taraf da, doğal olarak Huawei değil, gönderici ve alıcı oldu.

Küçük bir de hatırlatma: Huawei cihazlarının Birleşik Krallık ve Birleşmiş Devletler konumları arasında gönderilmesine yönelik genel bir yasak bulunmuyor.

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