Huawei Mate X2'nin 22 Şubat'ta tanıtılacağı netleşti

ABD'nin baskılarına rağmen çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çinli üretici Huawei, yeni nesil katlanabilir telefonu Mate X2'yi duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin resmî Weibo hesabında yapılan paylaşım yeni ürünün 22 Şubat'ta tanıtılacağını gösteriyor.

Ekran dışa doğru katlanıyor

İlginç bir şekilde, yayınlanan görüntüler Mate Xs ve Mate X'in dışa bakan katlanabilir ekranın aksine, esnek ekranın bu sefer içeri doğru katlanacağı görünüyor. Bu da gerçekten radikal bir karar. Zira şu ana kadar defter yapraklarındaki gibi içe katlanan Mate serisi X2 modeliyle birlikte dışa doğru katlanıyor.

Yeni Huawei Mate X2'te 8 inç'lik büyükçe bir ekran bekleniyor.

Resmî bilgiler ışığında şu an ortaya çıkan tüm detaylar bu şekilde. Huawei Tüketici İşleri Grubu CEO'su Richard Yu konuyla alakalı şu detaylara yer veriyor.

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Bir süredir Huawei Mate X2 kullanıyorum ve bu telefon sürprizlerle dolu.

Bununla birlikte şu an için Huawei'nin Mate X2'den kaç adet üreteceği ve ne zaman satışa sunacağı belli değil. Ancak birkaç hafta içinde bu detayların da netleşmesi bekleniyor.

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