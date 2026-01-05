Huawei MatePad 11.5 S teknik özellikleri neler, Türkiye fiyatı ne kadar?

Türkiye’de tablet pazarına yönelik yatırımlarını sürdüren Huawei, yeni nesil MatePad 11.5 S modelini satışa çıkardı. “Süper Versiyon” ifadesiyle tanımlanan cihaz, özellikle ekran teknolojisi ve donanım iyileştirmeleriyle öne çıkıyor. Yeni model, Türkiye’deki kullanıcıların beklentileri dikkate alınarak güncellenmiş bir donanım yapısıyla geliyor.

Geçtiğimiz yıl beklentilerin üzerinde satış performansı sergileyen MatePad 11.5 serisinin ardından yenilenen MatePad 11.5 S, kullanıcı geri dönüşleri doğrultusunda geliştirildi. Tabletin en dikkat çeken yeniliği, ışık yansımalarını ve parlamayı büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen yeni nesil PaperMatte ekran teknolojisi oldu.

11,5 inç büyüklüğündeki ekranda 2,8K çözünürlük sunan MatePad 11.5 S, 144 Hz adaptif yenileme hızıyla daha akıcı bir kullanım vadediyor. Huawei, ekran netliğinden ödün vermeden uzun süreli kullanımda göz konforunu artırmayı amaçlıyor.

Huawei MatePad 11.5 S, klavye, kalem ve fare içeren yaklaşık 9 bin 497 lira değerindeki hediye paketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden listelendi. Lansman dönemine özel olarak 1.900 liralık indirim uygulanırken, kampanyaya katılan ve belirlenen tarihlerde ürünü inceleyip yorumlayan kullanıcılara Watch Fit 2 akıllı saat hediye ediliyor.