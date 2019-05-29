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Teknoloji Huawei yeni işletim sistemi için patent aldı
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Huawei yeni işletim sistemi için patent aldı

Huawei, Google ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası kendi işletim sistemini geliştirmeye odaklandığını açıklamıştı. Çinli teknoloji devinin yeni işletim sistemi için gerekli patentleri aldığı da ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Huawei
Huawei

Google’ın yeni üretilecek Huawei markalı telefonlar için Android işletim sistemi desteğini kesmesi üzerine Çinli firma kendi işletim sistemini kullanacağını açıklamıştı. ABD hükümeti tarafından yaptırım kararını 90 gün askıya alınsa da Huawei’nin kendi işletim sistemine geçmesi artık netleşti diyebiliriz.

Patent başvuru belgesi.

Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yapılan Huawei başvurusunda yeni sistemin Huawei Ark OS, Ark, Ark OS ve Huawei Ark isimleri yer alıyor.

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