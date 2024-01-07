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Teknoloji

İçeriği sahte etkisi ve yıkımı gerçek : Gizli tehlike

Eğlenceli içerikler üretmek veya kendi görselinin benzerini oluşturmak için kullanılan Deepfake uygulamaları, kısa sürede büyük tehlike haline geldi. Bu sistem sayesinde, gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte içerikler üretmek daha kolay. Yapay zeka temelli videolar şantaj, tehdit, dolandırıcılık, pornografi, siyasi propaganda ve seçim manipülasyonu gibi kötü amaçlarla kullanılabiliyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 03:58 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni teknolojiler sayesinde üretilen sahte içerikler giderek yaygınlaşıyor. Deepfake adı verilen sistemler sayesinde Yaşanmamış olay veya olmayan kişilerin resmini, sesini veya videosunu oluşturmak artık he zamankinden daha kolay. Özellikle teknoloji meraklılarının eğlence amaçlı kullandığı ve şirketlerin peşi sıra yeni sürümlerini kullanıma açtığı Deepfake kötü niyetli kişilerin adeta bir silaha dönüşüyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK İMKANSIZ

Sahte içerikleri gerçeğinden ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça görülmeye başlanan bu Türk video ve ses kayıtları elbette ki kötü niyetli amaçlar için kullanılıyor. Yapay zeka sistemleri sayesinde Deepfake adı verilen sahte video ya da içeriklerin üretilmesi mümkün. Düşünün bir sabah kalkıyorsunuz ve hiç söylemediğiniz sözleri içeren bir videonun içindesiniz. Utanç verici, rencide edici, birilerini tehdit eden veya en hafif tabirle komik bir video kaydının içindesiniz. Ama aslında böyle bir şey yok.

MAKİNE ÖĞRENMESİNİN GELDİĞİ SON NOKTA

Deepfake, yapay zeka ve makine öğrenmesinin sonucu olarak hayatımıza girmeye başladı. Bu kavram adını, derin öğrenme (deep learning) yöntemlerinden ve ürettiği sahte (fake) içeriklerden alıyor. Yeni yöntemler sayesinde, hiç olmamış konuşmalar, görüntüler ve içerikler sosyal medya ortamlarından servis ediliyor. Bireylere şantaj olarak kullanılabilirken, toplumda ön planda olan kişilerin itibarını zedelemek için de tercih edilebiliyor.

TEHDİT, DOLANDIRMA VE PORNOGRAFİ

Medya başta olmak üzere farklı sektörlerde iyi niyetli işlerde parlayan Deepfake, genelde kötü amaçlı üretimleriyle anılıp, tehlikeli görülüyor. Yapay zeka temelli, dezenformasyona dayalı bir manipülasyon sistemi olarak, söz konusu videolar şantaj, tehdit, dolandırıcılık, pornografi ve seçim manipülasyonu gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Bu teknolojilerin gelişmesiyle, herkes sahte içerik üretir hale gelirken, uzman olmaya da gerek yok.

DEVLETLER YASAL DÜZENLEME PEŞİNDE

Yaygın olan dezenformasyonla mücadele de devletlere yeni bir mücadele alanı çıkmış görünüyor. Devletler, sahte içeriklere karşı önlem almaya çalışırken, hukukta Deepfake kullanımları için henüz bir düzenleme yok. Şimdiden sayısız ünlü isim ve siyasetçi Deepfake içeriklerinin mağduru oluyor.

ABD SEÇİMLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Hollanda’da Deepfake’i kullanarak sunucu Welmoed Sijtsma’nın yüzüyle uygunsuz içerikler üreten biri hakkında dava açıldı. Sahte bir videoda dans ettiği görülen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu teknolojiyi ‘endişe verici’ olarak tanımladı. Öte yandan, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki seçimlerin Deepfake içeriklerden olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.


Bakan Kacır '14 günlük karantina süreci başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin ilk astronotu 18 Ocak'ta yola çıkacak
Bakan Kacır '14 günlük karantina süreci başladı' diyerek duyurdu: Türkiye'nin ilk astronotu 18 Ocak'ta yola çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'ne katıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden ve buradan önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kacır 'Alarmlarınızı kurun' diyerek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ülkenin insanlı ilk uzay misyonu için yola çıkacağını belirtti. Bakan Kacır, "Dün itibarıyla 14 günlük karantina süreci de başlamış oldu. Ümit ediyoruz ki bu yolculuk, hem uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar sunacak hem Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir merhale, önemli bir kilometre taşı olacak hem de gelecek nesiller için büyük ilham kaynağı olacak" dedi.


#Yapay Zeka
#Teknoloji
#Deepfake
23 dakika önce
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