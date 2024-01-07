İçeriği sahte etkisi ve yıkımı gerçek : Gizli tehlike

Yeni teknolojiler sayesinde üretilen sahte içerikler giderek yaygınlaşıyor. Deepfake adı verilen sistemler sayesinde Yaşanmamış olay veya olmayan kişilerin resmini, sesini veya videosunu oluşturmak artık he zamankinden daha kolay. Özellikle teknoloji meraklılarının eğlence amaçlı kullandığı ve şirketlerin peşi sıra yeni sürümlerini kullanıma açtığı Deepfake kötü niyetli kişilerin adeta bir silaha dönüşüyor.

GERÇEĞİNDEN AYIRT ETMEK İMKANSIZ

Sahte içerikleri gerçeğinden ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça görülmeye başlanan bu Türk video ve ses kayıtları elbette ki kötü niyetli amaçlar için kullanılıyor. Yapay zeka sistemleri sayesinde Deepfake adı verilen sahte video ya da içeriklerin üretilmesi mümkün. Düşünün bir sabah kalkıyorsunuz ve hiç söylemediğiniz sözleri içeren bir videonun içindesiniz. Utanç verici, rencide edici, birilerini tehdit eden veya en hafif tabirle komik bir video kaydının içindesiniz. Ama aslında böyle bir şey yok.

MAKİNE ÖĞRENMESİNİN GELDİĞİ SON NOKTA

Deepfake, yapay zeka ve makine öğrenmesinin sonucu olarak hayatımıza girmeye başladı. Bu kavram adını, derin öğrenme (deep learning) yöntemlerinden ve ürettiği sahte (fake) içeriklerden alıyor. Yeni yöntemler sayesinde, hiç olmamış konuşmalar, görüntüler ve içerikler sosyal medya ortamlarından servis ediliyor. Bireylere şantaj olarak kullanılabilirken, toplumda ön planda olan kişilerin itibarını zedelemek için de tercih edilebiliyor.

TEHDİT, DOLANDIRMA VE PORNOGRAFİ

Medya başta olmak üzere farklı sektörlerde iyi niyetli işlerde parlayan Deepfake, genelde kötü amaçlı üretimleriyle anılıp, tehlikeli görülüyor. Yapay zeka temelli, dezenformasyona dayalı bir manipülasyon sistemi olarak, söz konusu videolar şantaj, tehdit, dolandırıcılık, pornografi ve seçim manipülasyonu gibi amaçlarla kullanılabiliyor. Bu teknolojilerin gelişmesiyle, herkes sahte içerik üretir hale gelirken, uzman olmaya da gerek yok.

DEVLETLER YASAL DÜZENLEME PEŞİNDE

Yaygın olan dezenformasyonla mücadele de devletlere yeni bir mücadele alanı çıkmış görünüyor. Devletler, sahte içeriklere karşı önlem almaya çalışırken, hukukta Deepfake kullanımları için henüz bir düzenleme yok. Şimdiden sayısız ünlü isim ve siyasetçi Deepfake içeriklerinin mağduru oluyor.

ABD SEÇİMLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Hollanda’da Deepfake’i kullanarak sunucu Welmoed Sijtsma’nın yüzüyle uygunsuz içerikler üreten biri hakkında dava açıldı. Sahte bir videoda dans ettiği görülen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu teknolojiyi ‘endişe verici’ olarak tanımladı. Öte yandan, ABD başta olmak üzere birçok ülkedeki seçimlerin Deepfake içeriklerden olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.







