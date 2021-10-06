Teknoloji İddialara göre Twitchten 125 GBlık kişisel veri sızdırıldı
İNTERNET

İddialara göre Twitch'ten 125 GB'lık kişisel veri sızdırıldı

Son iddialar, Twitch'ten toplamda 125 GB'lık kişisel verinin internete sızdırıldığı yönünde. Yani aslına bakılırsa kullanıcı verileriyle birlikte birçok farklı bilgi internette farklı web sayfalarına yüklenmiş. İddiaların yakın zamanda somut bilgilere dönüşmesi bekleniyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
İddialara göre Twitchten 125 GBlık kişisel veri sızdırıldı
Twitch

İddialara göre, oyun yayıncılarının platformu Twitch'te büyük bir veri sızıntısı gerçekleşti. Böylece toplamda 125 GB'lık kişisel veri internette çeşitli web sayfalarına yüklendi. Doğrudan Video GameChronicle tarafından aktarılan bilgiler, 4chanisimlihackertarafından verilerin internete yüklendiği yönünde.

Hangi veriler çalındı?

Şu an için çalındığı söylenene verilere ilişkin kesin bilgiler yok. Fakat 125 GB'lık veri paketi içerisinde yayıncıların aylık elde ettikleri gelirlere kadar farklı detaylar olduğu belirtiliyor. Araştırmalar devam ederken somut bilgiler için bir süre beklemek gerekiyor.

Twitch'ten şu ana kadar konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmediğini de eklemek gerekiyor.

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