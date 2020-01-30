​İlk kamikaze mini İHA KARGU-2'nın teslimatı gerçekleştirildi

Güvenlik güçlerine, anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti kazandıran yüzlerce kamikaze mini insansız hava aracı (İHA) takviyesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik.🇹🇷



➡️ Artırılmış görev süresi



➡️ Düşük ses seviyesi



➡️ Geliştirilmiş hedef tespit algoritması



➡️ Artırılmış otonomi



🔹Üretici: @STMDefence pic.twitter.com/bFgEHjdqPd — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 30, 2020

Yetenekleri arttı

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.