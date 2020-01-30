Teknoloji İlk kamikaze mini İHA KARGU-2nın teslimatı gerçekleştirildi
BİLİM

​İlk kamikaze mini İHA KARGU-2'nın teslimatı gerçekleştirildi

İlk kamikaze mini İHA KARGU-2'nın teslimatı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, imzalanan sözleşme kapsamında güvenlik güçlerine ilk kamikaze mini İHA KARGU-2 teslimatının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamikaze mini İHA KARGU-2
Kamikaze mini İHA KARGU-2

Güvenlik güçlerine, anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyeti kazandıran yüzlerce kamikaze mini insansız hava aracı (İHA) takviyesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İmzaladığımız sözleşme kapsamında, güvenlik güçlerimize ilk Kamikaze Mini İHA KARGU-2 teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

Yetenekleri arttı

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu'ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi.

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi. Kargu-2, yapılan geliştirmelerle çok daha uzun süre, çok daha etkin ve çok daha güç fark edilebilecek şekilde görev yapacak.

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