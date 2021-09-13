Teknoloji Instagram akışı düzenlemeyi sağlayan Favoriler özelliğini test ediyor
İNTERNET

Instagram akışı düzenlemeyi sağlayan Favoriler özelliğini test ediyor

Instagram, yüzlerce kişiyi takip eden ve bu yüzden ana akış listesi karmaşık görünen kullanıcılar için Favoriler isimli yeni özelliğini test ediyor. Böylece belirli hesaplar ön plana çıkartılarak ana akıştaki kaotik görünümün önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram akışı düzenlemeyi sağlayan Favoriler özelliğini test ediyor
Instagram

Instagram, ana akıştaki gönderileri düzenlemeyi sağlayan yeni bir özelliği testetmeye başladı. Favoriler şeklinde isimlendirilen bu sistem, kullanıcıların ana sayfasında hangi hesaplara öncelik tanınacağının belirlenmesini sağlıyor. Yani aslında öne çıkacak gönderiler için seçim şansı sunulacak.

Instagram algoritması nasıl çalışıyor?

Normal şartlarda Instagram'ın akış kısmındaki gönderiler belirli bir algoritmaya göre listeleniyor. Bu sırada takip edilen kişiler, son paylaşılan gönderiler ya da etkileşim gibi temel kriterler akış sırasının belirlenmesi konusunda ilk sıralarda geliyor. Fakat test edilen sistem bu özelliği bir adım öteye götürüyor.

Instagram, Favoriler sistemiyle birlikte ana akış için liste oluşturmayı sağlıyor.
Instagram, Favoriler sistemiyle birlikte ana akış için liste oluşturmayı sağlıyor.

Favorilersistemi ise belirli kişilerin ön plana çıkarılmasını sağlıyor. Yani oluşturulan listeye göre içerikler karşınıza gelmeye başlıyor. Yani yalnızca mizah hesaplarının içeriklerini görmek isteyen kişiler küçük bir filtrelemeyle favori listesi oluşturabiliyor.

Instagram, bir yandan da hikayeler kısmı için 'yukarı kaydır' seçeneğini pasif hale getiriyor. Bunun yerine ise doğrudan tek tıklamayla websayfalarına ya da diğer bağlantılara erişilebilen yeni sistem hayata geçiriliyor.

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