Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor

Instagram, geçtiğimiz dönemlerde 'kaydırmalı bağlantı' sistemini sonlandırmış, bunun yerine çıkartmalara dokunarak bağlantıya gitme özelliği sunmaya başlamıştı. Bugün gelinen noktada ise b ağlantı çıkartmaları herkese açılıyor. Yani isteyen kullanıcılar profilinden bağlantı paylaşabilir hale geliyor.

Platform aslında bağlantı paylaşımının herkes için gerekli olduğunu kavramış durumda. Böylece takipçi sayısı şartı da tamamen ortadan kalkıyor.

Instagram'ın bağlantı çıkartması artık herkes tarafından kullanılabiliyor.

Instagram'da bağlantılı çıkartma nasıl eklenir?

Instagram'da herhangi bir hikayeye bağlantı eklemekiçin paylaşım yaparken sol üstten metin simgesine, daha sonrasında ise üstten çıkartma düğmesine ve ardından da bağlantı sistemine tıklamak gerekiyor. Sonrasında karşınıza çıkan alana bağlantıyı yapıştırıp işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

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