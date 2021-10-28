Teknoloji Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor
İNTERNET

Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor

Instagram, hikaye paylaşımlarına bağlantı ekleme özelliğini tüm kullanıcılar için sunmaya başladı. Böylece takipçi sayısı fark etmeksizin tüm kullanıcılar profilinden herhangi bir web sayfasının bağlantısını servis edebiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram bağlantı çıkartmaları herkese açılıyor
Instagram

Instagram, geçtiğimiz dönemlerde 'kaydırmalı bağlantı' sistemini sonlandırmış, bunun yerine çıkartmalara dokunarak bağlantıya gitme özelliği sunmaya başlamıştı. Bugün gelinen noktada ise b ağlantı çıkartmaları herkese açılıyor. Yani isteyen kullanıcılar profilinden bağlantı paylaşabilir hale geliyor.

Platform aslında bağlantı paylaşımının herkes için gerekli olduğunu kavramış durumda. Böylece takipçi sayısı şartı da tamamen ortadan kalkıyor.

Instagram'ın bağlantı çıkartması artık herkes tarafından kullanılabiliyor.
Instagram'ın bağlantı çıkartması artık herkes tarafından kullanılabiliyor.

Instagram'da bağlantılı çıkartma nasıl eklenir?

Instagram'da herhangi bir hikayeye bağlantı eklemekiçin paylaşım yaparken sol üstten metin simgesine, daha sonrasında ise üstten çıkartma düğmesine ve ardından da bağlantı sistemine tıklamak gerekiyor. Sonrasında karşınıza çıkan alana bağlantıyı yapıştırıp işlemi hızlıca tamamlayabilirsiniz.

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