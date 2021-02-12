Instagram DM bölümüne nefret söylemlerine has yeni kararlar geliyor

Google'ın karakutusu Calico

Project Calico kelimesi size bir şey ifade ediyor mu? Calico; Google'ın insan genomunu araştırmak için her yıl milyarlarca dolar harcadığı sağlık alanında kurduğu şirketin ismi. Bu şirket hakkında tüm bilgiler 2016 sonrasında bıçak gibi kesildi.