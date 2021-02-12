Instagram DM bölümüne nefret söylemlerine has yeni kararlar geliyor

Mesajlaşmayı kolaylaştırıp eğlenceli hale getirme konusunda yeni çözümler sunan Instagram, bir yandan da nefret söylemiyle alakalı düzenlemeler yapıyor.
Yeni açıklamalara göre özellikle sürekli nefret söylemi içeren mesajlar gönderen kişilerin hesaplarına birtakım sınırlandırmalar getirilecek. Yani hesaplar belirli süre askıya alınacak.
Yorumlardan çok daha karmaşık bir sistemle test ediliyor
Instagram, blog gönderisiyle konuyu açıklarken nefret söylemi içeren mesajların aslında yorumlardaki gibi basit bir sistemle tespit edilemediğini de özellikle belirtiyor.
- Mesajlaşma kısıtlamalarının aşılması konusunda yeni hesapların devre dışı bırakılması da söz konusu olabilir. Üstelik tamamen nefret söylemine odaklanan hesaplar da bu yöntemle tespit edilecek.