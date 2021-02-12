Teknoloji Instagram DM bölümüne nefret söylemlerine has yeni kararlar geliyor
İNTERNET

Instagram DM bölümüne nefret söylemlerine has yeni kararlar geliyor

Instagram, nefret söylemine karşı politikasını daha sıkı hale getiriyor. Son yapılan duyuruyla birlikte DM bölümünde sürekli şekilde nefret söylemlerine devam eden kişilerin profilleri kapatılacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram
Instagram

Mesajlaşmayı kolaylaştırıp eğlenceli hale getirme konusunda yeni çözümler sunan Instagram, bir yandan da nefret söylemiyle alakalı düzenlemeler yapıyor.

Yeni açıklamalara göre özellikle sürekli nefret söylemi içeren mesajlar gönderen kişilerin hesaplarına birtakım sınırlandırmalar getirilecek. Yani hesaplar belirli süre askıya alınacak.

Yorumlardan çok daha karmaşık bir sistemle test ediliyor

Instagram, blog gönderisiyle konuyu açıklarken nefret söylemi içeren mesajların aslında yorumlardaki gibi basit bir sistemle tespit edilemediğini de özellikle belirtiyor.

    Mesajlaşma kısıtlamalarının aşılması konusunda yeni hesapların devre dışı bırakılması da söz konusu olabilir. Üstelik tamamen nefret söylemine odaklanan hesaplar da bu yöntemle tespit edilecek.

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TEKNOLOJİ
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