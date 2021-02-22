Teknoloji Instagram kullanıcı engelleme konusunda yeni bir adım atıyor
İNTERNET

Instagram kullanıcı engelleme konusunda yeni bir adım atıyor

Instagram, beta aşamasında test ettiği yeni özellikle birlikte engelleme seçeneklerini geliştiriyor. Yakında hayata geçmesi beklenen özellik, engellenen kişiler yeni hesap açsa da kısıtlamanın devam etmesini sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram
Instagram

Instagram, uzunca bir süredir nefret söylemlerine karşı çeşitli önlemler alıyor. Hatta kısa bir süre önce DM bölümü için de bu tip bir düzenleme yapılacağı belirtilmişti. Artık DM bölümünden sürekli şekilde insanları rahatsız eden ve nefret söylemlerine devam eden kullanıcıların hesapları engelleniyor.

Konuyla alakalı blog yazısı paylaşanInstagram, şu açıklamayı da yapıyor:

  • Mesajlaşma kısıtlamalarının aşılması konusunda yeni hesapların devre dışı bırakılması da söz konusu olabilir. Üstelik tamamen nefret söylemine odaklanan hesaplar da bu yöntemle tespit edilecek.

Şimdi ise herhangi bir sebeple engellenen kişilerin gelecekte oluşturacağı yeni hesaplarının da engelleneceği yeni bir sistemi test ediyor. Bu sayede engellenen kişiler yeni hesap açsa da bir şey değişmiyor.

Instagram'ın test aşamasındaki engelleme özelliği, yeni profil oluşturan kişilerde de aynı şekilde devam ediyor.

Engellenen kişi yeni hesap açsa bile fayda etmiyor

Şu anda test aşamasındaki özellikten sızan ekran görüntüleri, aslında sistemin çok basit bir mantıkla çalışacağını gösteriyor. Zira engelleme sırasında kullanıcının karşısına iki farklı seçenek çıkıyor. Bunlardan biri hesabı varsayılan olarak engellemeyi sağlarken; diğeri ise engellenen kullanıcının gelecekte oluşturacağı tüm profilleri engellemesini sağlıyor.

Burada akıllardaki ilk soru işareti yeni kullanıcıların hesaplarının nasıl ayırt edileceği... Burada aslında telefon numarası; WhatsApp ve Facebook kullanıcı verileri analiz edilerek bir çıkarım yapılacağı söyleniyor.

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