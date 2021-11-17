Instagram rozet sisteminin kapsam alanını genişletiyor

Instagram, canlı yayınlardaki rozetleri ABD'deki kullanıcılara açıyor. Bugünden itibaren 18 yaş üstünde olan ve 10 binden fazla takipçisi olan kullanıcılar özelliği aktif etmek için başvuruda bulunabiliyor.
Şirket geçtiğimiz Mayıs'ta Rozet sistemini tanıtarak Ekim'de kullanılabilirliği yaklaşık 50 bin hesapla genişletti. Rozetler, Instagram içerik oluşturucularının hayranlarından para kazanmalarının yeni bir yolunu temsil ediyor.
Ayrıca Instagram şu an için rozetler üzerinden hiçbir gelir elde etmediğini de özellikle belirtiyor. Yani aslına bakılırsa içerik üreticilerin desteklenmesi açısından rozetlerden elde edilen gelir doğrudan kullanıcılara geliyor. Bu süreç 2023'e kadar aynı şekilde devam edecek.