Teknoloji Instagram sorun bildirme ve yeni düzenleme seçeneklerini duyurdu
İNTERNET

Instagram sorun bildirme ve yeni düzenleme seçeneklerini duyurdu

Instagram, uygulama bazlı sorunları bildirmek için 'telefonu salla' özelliğini hayata geçiriyor. Bu sayede sık sık karşılaşılan hatalara ilişkin bildirim yapmak isteyenler bu sistemi kullanabiliyor. Öte yandan yeni güncellemeyle çoklu fotoğraf ve videolar içinden silme işlemi de mümkün hale geliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram sorun bildirme ve yeni düzenleme seçeneklerini duyurdu
Teknoloji

Instagram başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklamayla 'deneyimini iyileştirmek için' kullanıcıların bir sorunu daha hızlı bildirmesini sağlayan yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Uygulamayı kullanıyorsanız ve olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, uygulama açıkken telefonu sallayıp 'bir şeyler ter mi gitti?' sorusunu yanıtlamak yeterli.

Instagram, bu özellikle birlikte düzenleme seçeneklerini de artırmış oluyor.
Instagram, bu özellikle birlikte düzenleme seçeneklerini de artırmış oluyor.

Mosseri, bu özelliğin hata düzeltmelere öncelik vermesine yardımcı olacak Instagram geri bildirimini açtığını özellikle belirti.

Ek olarak Instagram yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte yayınlanan çoklu paylaşımlar içinden fotoğraf ya da videoların silinmesini de sağlıyor. Bunun için sağ üstten gönderiyi düzenleme seçeneklerini açıp fotoğraf ya da videolar arasından seçim yaparak silmek mümkün hale geliyor.

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