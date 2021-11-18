Instagram sorun bildirme ve yeni düzenleme seçeneklerini duyurdu

Instagram başkanı Adam Mosseri, kısa süre önce yaptığı açıklamayla 'deneyimini iyileştirmek için' kullanıcıların bir sorunu daha hızlı bildirmesini sağlayan yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Uygulamayı kullanıyorsanız ve olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, uygulama açıkken telefonu sallayıp 'bir şeyler ter mi gitti?' sorusunu yanıtlamak yeterli.

Instagram, bu özellikle birlikte düzenleme seçeneklerini de artırmış oluyor.

Mosseri, bu özelliğin hata düzeltmelere öncelik vermesine yardımcı olacak Instagram geri bildirimini açtığını özellikle belirti.

Ek olarak Instagram yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte yayınlanan çoklu paylaşımlar içinden fotoğraf ya da videoların silinmesini de sağlıyor. Bunun için sağ üstten gönderiyi düzenleme seçeneklerini açıp fotoğraf ya da videolar arasından seçim yaparak silmek mümkün hale geliyor.

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TEKNOLOJİ Instagram yeni gizlilik özelliklerini duyurdu