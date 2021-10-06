Instagram video seçeneklerinde çeşitli düzenlemeler yaptı

Instagram, video içerikleri daha fazla ön plana çıkarmak için yeni düzenlemeler yapıldığını duyurdu. InstagramVideo olarak isimlendirilen yeni yapı, IGTV ve akıştaki videoları tek bir formda sunmaya başlıyor. Tabii bununla birlikte düzenleme seçenekleri de önemli oranda artıyor.

Instagram'ın düzenleme seçenekleri de önemli oranda değişiyor.

Instagram Video aynı zamanda kesme-kırpma ve videoya müdahale etme konusunda da çeşitli yenilikler getiriyor. Bunlar arasında konumetiketlemeseçenekleri de yer alıyor. Ayrıca reklam videolarının ön izleme süresi 15 saniyeyle sınırlandırılıyor.

İçeriküreticileri ya da işletmeler için de önemli düzenlemeler var. Artık gönderi ve video istatistikleri tek bir çatı altında toplanıyor.

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