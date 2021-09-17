Teknoloji Instagramın kaydırmalı bağlantı sistemi sona erdi
İNTERNET

Instagram'ın kaydırmalı bağlantı sistemi sona erdi

Instagram, uzunca bir süredir 10 bini aşkın takipçilerine sunduğu 'yukarı kaydır' özelliğini sonlandırdı. Bunun yerine artık kullanıcılar paylaşılan bağlantılara tek tıklamayla ulaşabiliyor. Hikaye bölümündeki 'bağlantı' çıkartmasıyla bu işlem hızlı şekilde halledilebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagramın kaydırmalı bağlantı sistemi sona erdi
Instagram bağlantı çıkartması

Instagram, 10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için 'yukarı kaydır' özelliğiyle birlikte bağlantılara yönlendirme özelliği sağlıyor. Yani bu sayede takipçiler hızlı bir şekilde web sayfalarına ya da herhangi bir bağlantıya yönlendirilebiliyor. Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor. Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor.

Artık yeni bağlantı çıkartması Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif edildi. Böylece artık kaydırma hareketi yerine hikayekısmındaki bağlantı çıkartmasına tıklamak yeterli. Böylece doğrudan belirtilen web sayfası açılmış oluyor.

Şu an için tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor. Fakat zaman içinde herkese açılacağı da belirtiliyor.

Instagram buna ek olarak farklı geliştirmelere de devam ediyor. Özellikle gizlilik tarafında bir dizi güncelleme mevcut.

Instagram yeni gizlilik özelliklerini duyurdu
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Instagram yeni gizlilik özelliklerini duyurdu

Instagram'da yukarı kaydır özelliği ortadan kalkıyor
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Instagram'da yukarı kaydır özelliği ortadan kalkıyor

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