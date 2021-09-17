Instagram'ın kaydırmalı bağlantı sistemi sona erdi

Instagram, 10 bini aşkın takipçisi olan kullanıcılar için 'yukarı kaydır' özelliğiyle birlikte bağlantılara yönlendirme özelliği sağlıyor. Yani bu sayede takipçiler hızlı bir şekilde web sayfalarına ya da herhangi bir bağlantıya yönlendirilebiliyor. Pazarlama amacıyla oldukça fazla kullanılan bu özellik artık rafa kalkıyor. Yerine ise bağlantı tıklamaları olarak isimlendirilen yeni bir sistem geliyor.

Artık yeni bağlantı çıkartması Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif edildi. Böylece artık kaydırma hareketi yerine hikayekısmındaki bağlantı çıkartmasına tıklamak yeterli. Böylece doğrudan belirtilen web sayfası açılmış oluyor.

Şu an için tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanamıyor. Fakat zaman içinde herkese açılacağı da belirtiliyor.

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Instagram buna ek olarak farklı geliştirmelere de devam ediyor. Özellikle gizlilik tarafında bir dizi güncelleme mevcut.

TEKNOLOJİ Instagram yeni gizlilik özelliklerini duyurdu