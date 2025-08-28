İntihar vakası sonrası ChatGPT'de dikkat çeken değişiklik

Bu adım, bu yılın başlarında intihar eden 16 yaşındaki Adam Reine’in ailesinin açtığı dava sonrası geldi. Ailenin iddiasına göre Reine, ruhsal kriz yaşadığı dönemde ChatGPT’den intihar yöntemleri hakkında tavsiyeler aldı ve yapay zekadan onay buldu. Reine, intiharından beş gün önce yazdığı mektupta da yapay zekanın yardımını kullandı.