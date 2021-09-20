iOS 15'te AirPods Pro'yu Bul özelliği gecikecek

Apple, bu akşam Türkiye saatiyle 20:00'de iOS 15'i indirilebilir olarak sunmaya başlıyor. Yenilenen Sağlık uygulaması, güncellenen FaceTime, özelleştirme seçenekleri ve bir dizi gizlilik özelliğiyle gelen iOS 15, aynı zamanda Focus Modu gibi yenilikler de barındırıyor. Ancak bazı kullanıcıların bir süredir beklediği 'AirPods'u Bul' özelliği ne yazık ki bu güncellemeyle birlikte gelmiyor. Ancak önümüzdeki dönemlerde bu özellik de hayata geçecek.

Özelliğin sonbahardan itibaren cihazlara ekleneceği de belirtilenler arasında.

AirPods'u Bul özelliği nedir?

Apple, kayıp cihazların kolayca bulunabilmesi için 'AirPods'u Bul' sistemini hayata geçiriyor. Böylece her ne kadar kesin konum olmasa da harita üzerinden AirPods'ların yerlerini görmek mümkün hale geliyor. Özelliğin AirPods Pro ve AirPods Max'ta geçerli olacağını da eklemek gerekiyor.

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