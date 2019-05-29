iOS cihazların da veri sızdırdığı ortaya çıktı

Disconnect firmasıyla çalışan Washington Post muhabiri Geoffrey Fowler, iPhone’ların gizlilik özelliklerini araştıran bir yazılım geliştirdi. Fowler’ın asıl amacı arka planda uygulama yenileme özelliği etkinleştirildiği zaman iOS uygulamalarının nasıl davrandığını ortaya çıkarmaktı.

Fowler’ın araştırmasına göre bazı iOS uygulamaları, arka planda uygulama yenileme özelliğinden faydalanarak uygulama ve izleme şirketlerine düzenli olarak veri gönderiyor. Araştırmanın en can alıcı kısmıysa bu şirketlere gönderilen verilerin çeşidi oldu. Bu özellikten faydalanan uygulamalar şirketlere IP adresi, e-posta, telefon numarası ve konum gibi hassas bilgilerin tamamını paylaşıyor.

Yazılımın veri gönderdiğini keşfettiği uygulamalar arasında Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Spotify, The Weather Channel, DoorDash, Yelp, Citizen ve Fowler’ın bağlı olduğu kurum olan The Washington Post’un iOS uygulaması da yer alıyor. Fowler, bir haftalık süreçte 5.400 izleyiciye rastlarken Disconnect, cihazın aylık 1.5GB veri göndereceğini söyledi.

Google, Facebook gibi şirketler genellikle reklam platformlarını geliştirmek için kullanıcı verilerine ihtiyaç duyuyor. Bazı şirketler ise kullanıcı verilerine göre kullanıcılara özel kampanya bildirimleri gönderiyor.