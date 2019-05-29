Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji iOS cihazların da veri sızdırdığı ortaya çıktı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İNTERNET

iOS cihazların da veri sızdırdığı ortaya çıktı

IOS üzerine yapılan bir araştırmaya göre, işletimsisteminin Arka Planda Uygulama Yenileme özelliğini kullanan uygulamaların kullanıcı verilerini paylaştığı ortaya çıktı. Şirketlere gönderilen veriler arasında telefon numarası, e-posta, konum ve IP adresi gibi herşeyinizi ifşa edebilecek bilgiler yer alıyor.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
iPhone gizlilik üzerine oldukça iddialı reklam kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
iPhone gizlilik üzerine oldukça iddialı reklam kampanyalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Disconnect firmasıyla çalışan Washington Post muhabiri Geoffrey Fowler, iPhone’ların gizlilik özelliklerini araştıran bir yazılım geliştirdi. Fowler’ın asıl amacı arka planda uygulama yenileme özelliği etkinleştirildiği zaman iOS uygulamalarının nasıl davrandığını ortaya çıkarmaktı.

Fowler’ın araştırmasına göre bazı iOS uygulamaları, arka planda uygulama yenileme özelliğinden faydalanarak uygulama ve izleme şirketlerine düzenli olarak veri gönderiyor. Araştırmanın en can alıcı kısmıysa bu şirketlere gönderilen verilerin çeşidi oldu. Bu özellikten faydalanan uygulamalar şirketlere IP adresi, e-posta, telefon numarası ve konum gibi hassas bilgilerin tamamını paylaşıyor.

Yazılımın veri gönderdiğini keşfettiği uygulamalar arasında Microsoft OneDrive, Mint, Nike, Spotify, The Weather Channel, DoorDash, Yelp, Citizen ve Fowler’ın bağlı olduğu kurum olan The Washington Post’un iOS uygulaması da yer alıyor. Fowler, bir haftalık süreçte 5.400 izleyiciye rastlarken Disconnect, cihazın aylık 1.5GB veri göndereceğini söyledi.

Google, Facebook gibi şirketler genellikle reklam platformlarını geliştirmek için kullanıcı verilerine ihtiyaç duyuyor. Bazı şirketler ise kullanıcı verilerine göre kullanıcılara özel kampanya bildirimleri gönderiyor.

Pençede bir ilk:Bora füzesi sahnede

'Pençe'de bir ilk:
Bora füzesi sahnede

ABD-Rusya-Suriye ve Irak'a bora üzerinden ne mesaj verildi?
2 askerimiz yaralandı

2 askerimiz yaralandı

​Pençe harekatında önceden tuzaklanan EYP infak etti.
Avrupanın en büyüğü yakalandı

Avrupa'nın en büyüğü yakalandı

İstanbul polisi 2 milyon euro kazanç tespit etti.
Gündemimizde yok

Gündemimizde yok

YÖK Başkanı Saraç'tan üniversite sınavı açıklaması.
Erken terhis<br>bayram sonrasında

Erken terhis
bayram sonrasında

​Yeni Askerlik Sistemine ilişkin görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye'de<br>ilk kez kullanılıyor

Türkiye'de
ilk kez kullanılıyor

Taramayı sadece 7 saniyede yapılabiliyor.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.

Bora ile vuruldu

Bora ile vuruldu

Yerli füze ilk kez 'pençe' operasyonunda kullanıldı.

Pençe'de<br>15 terörist öldürüldü

Pençe'de
15 terörist öldürüldü

​Milli Savunma Bakanlığı harekatın iki günlük bilançosunu açıkladı.

Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.
'Övünün' dedi <br>utandırdı

'Övünün' dedi
utandırdı

İlk yılında Galatasaray şampiyonluğunu gördü.
Kararını açıkladı

Kararını açıkladı

Merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
ABD ile<br> kritik görüşme

ABD ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Shanhan ile telefonda görüştü.
BES'ten borsaya 1.2 milyarlık destek

BES'ten borsaya 1.2 milyarlık destek

BES'teki katkının yüzde 10'u borsaya yatırılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.