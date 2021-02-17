iPad'lerdeki Office deneyimini zenginleştiren güncelleme yayınlandı

Microsoft'un hepsi bir arada Office uygulaması, akıllı telefonlardaki önizleme sisteminin dışında piyasaya sürüldüğünden neredeyse tam 1 yıl sonra iPad'de kullanılabilir hale geldi. Böylece daha çok mobil odaklı çalışan kişiler için Word, Excel ve PowerPoint bir arada sunuluyor.

iPadOS uygulaması artık son güncellemeyle Office'te çok daha efektif kullanılabiliyor.

Bazı Android tabletler he zaman yeni Office'e sahipti. Ancak tamamen optimize edilmiş iPad uygulaması olmaması göze çarpan ihmallerden biriydi. Sonunda iPadOS için geliştirilen Office nihayet bu problemi ortadan kaldırdı.

Belge düzenleme için Eylemler düğmesinin yanı sıra PDF'leri hızlı bir şekilde oluşturma; imzalama ve resimleri dönüştürme becerisi gibi üretkenlik özellikleri de uygulamaya eklendi.

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Microsoft Office (iPadOS)