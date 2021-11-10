iPhone 13 ekranları Face ID bozulmadan değiştirilebilecek

iPhone 13 ailesi kısa süre önce piyasaya sürüldü. Hemen sonrasında ise iFixit'in telefonu parçalarına ayırmasıyla 'ekran değişimlerinde Face ID'nin devre dışı kaldığı' netleşmiş oldu.

Yani Apple haricindeki ekran değişimlerinde 'Face ID çalışmayı durdurdu' hatası alınıyor. Ancak Apple'ın bu sorunu yeni bir yazılım güncellemesiyle ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Apple, konuyla alakalı 'yaklaşan yazılım güncellemesinde bir çözüm sunulacak.' şeklinde açıklama yaptı.

Dolayısıyla üçüncü taraf ekran değişimlerinde de Face ID devre dışı kalmayacak.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Ancak mikrodenetleyici hareket ettirilmediyse Face ID işlevinin neden ilk etapta bozulduğuna dair çeşitli soru işaretleri var. Sebebi ise bilinmiyor.

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