Teknoloji iPhone 13 ekranları Face ID bozulmadan değiştirilebilecek
MOBİL

iPhone 13 ekranları Face ID bozulmadan değiştirilebilecek

Apple, normal şartlarda iPhone 13'ün servis dışı ekran değişimlerinde Face ID'yi devre dışı bırakıyordu. Fakat yeni açıklamada 'yayınlanacak olan yazılım güncellemesiyle' bu problemin ortadan kalkacağı duyuruldu. Yani aslında iPhone 13 ekran değişimiyle Face ID pasif hale gelmeyecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13 ekranları Face ID bozulmadan değiştirilebilecek
Apple Face ID

iPhone 13 ailesi kısa süre önce piyasaya sürüldü. Hemen sonrasında ise iFixit'in telefonu parçalarına ayırmasıyla 'ekran değişimlerinde Face ID'nin devre dışı kaldığı' netleşmiş oldu.

Yani Apple haricindeki ekran değişimlerinde 'Face ID çalışmayı durdurdu' hatası alınıyor. Ancak Apple'ın bu sorunu yeni bir yazılım güncellemesiyle ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Apple, konuyla alakalı 'yaklaşan yazılım güncellemesinde bir çözüm sunulacak.' şeklinde açıklama yaptı.

Dolayısıyla üçüncü taraf ekran değişimlerinde de Face ID devre dışı kalmayacak.
Dolayısıyla üçüncü taraf ekran değişimlerinde de Face ID devre dışı kalmayacak.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Ancak mikrodenetleyici hareket ettirilmediyse Face ID işlevinin neden ilk etapta bozulduğuna dair çeşitli soru işaretleri var. Sebebi ise bilinmiyor.

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