iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple takvimi değişti

Apple, iPhone 18 ve iPhone 18e'nin çıkış tarihini değiştiriyor. Mark Gurman’ın yeni raporuna göre uygun fiyatlı iPhone modelleri 2027’nin bahar dönemine ertelenebilir. A20 çipinin üretim süreci ve tedarik zinciri baskısı bu kararın temel nedenleri arasında gösteriliyor. İşte iPhone 18 için yeni takvim.
Apple’ın iPhone 18 serisi için planladığı yeni takvim netleşmeye başladı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı son bilgilere göre iPhone 18 çıkış tarihi 2027 baharına kaydırılabilir. Bu hamle, Apple’ın uygun fiyatlı modelleri Pro serisinden ayırarak farklı dönemlerde piyasaya sürme stratejisinin bir parçası olacak.
iPhone 18’in çıkış tarihi neden ertelendi?
Gurman’a göre iPhone 18, iPhone 18e ve iPhone Air 2’nin gecikmesinin temel nedeni, Apple’ın yeni nesil A20 çipi için gereken üretim süreci.
A20, TSMC’nin 2nm üretim teknolojisine ve Wafer-Level Multi-Chip Module paketleme mimarisine dayanacak. Bu nedenle çipin yüksek hacimli üretimi için zamana ihtiyaç duyuluyor. Apple'ın üretim ve tedarik zincirinde daha dengeli bir planlama yapmak istemesi de ertelemenin bir diğer nedeni.
Pro modeller takvimi değiştirmedi
Yeni bilgiye göre yalnızca uygun fiyatlı modeller erteleniyor.
2026 sonbaharında satışa çıkması beklenen modeller şunlar olacak:
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
iPhone Fold (Apple’ın ilk katlanabilir modeli)
Bu üçlü, Apple’ın premium segmentteki yıllık lansman alışkanlığını sürdürmesini sağlayacak.
iPhone 18 için beklentiler
Her ne kadar çıkış tarihi ötelenmiş olsa da iPhone 18’den beklentiler oldukça güçlü:
Daha ince çerçeveler
A20 çipi sayesinde daha yüksek enerji verimliliği
Kademeli fiyat düşüşü yaşayan yeni “e” serisiyle daha geniş kullanıcı kitlesi Apple’ın cihazı 2027’ye ertelemesi, teknoloji dünyasında dikkatle izlenen bir strateji değişimi olarak yorumlanıyor.
iPhone 18 ne zaman çıkacak?
Mevcut bilgilere göre iPhone 18’in çıkışı 2027’nin ilkbahar döneminde gerçekleşecek. Apple’ın planı değişmezse, iPhone 18 serisi yıllar sonra ilk kez sonbahar yerine bahar aylarında raflara çıkmış olacak.