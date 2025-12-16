iPhone kullanıcıları dikkat: Apple, iOS 26.3’te bildirimlere yönelik önemli bir kısıtlamayı kaldırdı

Yeni Şafak
23:3316/12/2025, Salı
G: 17/12/2025, Çarşamba
Apple, iOS 26.3’te bildirimlere yönelik önemli bir kısıtlamayı kaldırdı

Apple, iOS 26.3 beta 1 güncellemesiyle iPhone bildirimlerinin Apple Watch dışındaki üçüncü taraf giyilebilir cihazlara ve aksesuarlara iletilmesini mümkün kılan yeni bir ayarı kullanıma sundu.

Apple, iOS 26.3 beta 1 güncellemesiyle iPhone’larda bildirim kullanımına yönelik önemli bir değişikliğe gitti. Yeni eklenen “bildirim yönlendirme” özelliği sayesinde iPhone’a gelen uyarılar, Apple Watch dışındaki üçüncü taraf giyilebilir cihazlara ve aksesuarlara aktarılabiliyor. Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında sunulan bu yenilik, iOS ekosisteminde uzun süredir kapalı olan bir alanı ilk kez üçüncü taraf donanımlara açıyor.


iPhone bildirimleri üçüncü taraf aksesuarlara iletilebilecek

Apple, iOS 26.3 beta 1 sürümüyle Ayarlar uygulamasının Bildirimler bölümüne “Bildirim yönlendirme” adlı yeni bir seçenek ekledi. Bu özellikle birlikte iPhone’a gelen bildirimler, Apple Watch dışında kalan uyumlu giyilebilir cihazlar ve aksesuarlar üzerinde görüntülenebiliyor.


Apple’a göre bildirimler aynı anda yalnızca tek bir cihaza yönlendirilebiliyor. Üçüncü taraf bir giyilebilir cihazda bildirim yönlendirme aktif edildiğinde, Apple Watch’a bildirim iletimi durduruluyor.


Bildirim yönlendirme özelliği nasıl çalışıyor?

Bildirimler aynı anda yalnızca bir cihaza gönderiliyor

Tüm uygulamalar yerine seçilen uygulamalardan bildirim iletimi yapılabiliyor

İletilen bildirimler uygulama adını ve içeriğin tamamını kapsıyor

Özellik şu anda Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlı


AB yasası kapsamında gelen bir yenilik

Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA), Apple’ın iOS gibi temel sistem özelliklerini üçüncü taraf donanımlara açmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Apple, harici cihazların kullanıcı bildirimlerine erişmesine izin vermek durumunda kaldı.


“Bildirim yönlendirme” seçeneği iOS 26.3 yüklü iPhone’larda dünya genelinde görünse de, aktif olarak yalnızca Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Apple, bu kısıtlamanın teknik bir sorundan değil, tamamen düzenleyici yükümlülüklerden kaynaklandığını özellikle vurguluyor.


Apple’dan sınırlamaya net açıklama

Apple, bildirim yönlendirme özelliğinin yalnızca AB’de aktif olmasının bilinçli bir tercih olduğunu ve Dijital Pazarlar Yasası kapsamındaki zorunluluklara bağlı olarak hayata geçirildiğini belirtiyor. Şirket, şu aşamada özelliğin diğer bölgelerde kullanıma açılmasına dair bir takvim paylaşmış değil.

