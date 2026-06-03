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iPhone kullanıcıları için WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor

iPhone kullanıcıları için WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor

23:113/06/2026, Çarşamba
G: 4/06/2026, Perşembe
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iPhone kullanıcıları için WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
iPhone kullanıcıları için WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor

WhatsApp iOS güncellemesi, iPhone kullanıcıları için sohbet listelerini daha düzenli ve kişiselleştirilebilir hale getiren yeni arayüz özelliğini kullanıma sunuyor. iOS 26.21.74 sürümüyle kademeli olarak dağıtılan yenilik sayesinde kullanıcılar, favoriler ve varsayılan filtreler dahil olmak üzere sık kullanmadıkları sohbet listelerini ayrı bir menüye taşıyabilecek; taslak mesaj filtresiyle de yarım kalan konuşmalara daha hızlı ulaşabilecek.

WhatsApp iOS güncellemesi, sohbet listelerini daha düzenli yönetmek isteyen kullanıcılar için yeni bir arayüz sunuyor. iOS 26.21.74 sürümüyle kademeli olarak dağıtılan özellik, kullanılmayan sohbet filtrelerinin ayrı bir menüye taşınmasına imkân tanıyor.

WhatsApp iOS güncellemesi ne getiriyor?

WhatsApp iOS güncellemesi, iPhone kullanıcılarının Sohbetler sekmesindeki filtre ve liste görünümünü daha esnek şekilde düzenlemesini sağlıyor. iOS 26.21.74 sürümüyle kullanıma sunulan yeni arayüz, sohbet listelerindeki kalabalığı azaltmayı ve sık kullanılan kategorilere daha hızlı erişim sağlamayı hedefliyor.

Başlangıçta Android kullanıcıları için geliştirilen bu düzenleme, artık iOS tarafında da App Store ve TestFlight sürümleri üzerinden kademeli olarak dağıtılıyor. Özellik, tüm kullanıcılara aynı anda değil, aşamalı biçimde ulaştırılıyor.

Sohbet filtreleri ayrı menüye taşınabilecek

WhatsApp’ın sohbet listeleri; gruplar, okunmamış mesajlar, topluluklar ve favoriler gibi farklı kategorilerle mesajları ayırmaya yardımcı oluyor. Ancak çok sayıda özel liste oluşturulduğunda, Sohbetler sekmesinin üst kısmındaki yatay alan kalabalık hale gelebiliyor.

Yeni sistemle kullanıcılar, aktif olarak kullanmadıkları sohbet listelerini özel bir “Filtre” menüsüne taşıyabilecek. Böylece üst satırda yalnızca sık kullanılan filtrelerin görünmesi sağlanacak.

Güncellemeyle öne çıkan değişiklikler şöyle:

  • İkincil sohbet listeleri ayrı bir menüye taşınabilecek.
  • Favoriler dahil bazı varsayılan filtreler gizlenebilecek.
  • Kullanıcılar, hangi sohbet filtrelerinin üst bölümde görüneceğine karar verebilecek.
  • Taslak mesajlar için ayrı bir filtre kullanılabilecek.
  • Özellik iOS 26.21.74 sürümüyle kademeli olarak dağıtılıyor.

Varsayılan filtreler de gizlenebilecek

Önceki sürümlerde WhatsApp tarafından sunulan bazı varsayılan filtreler sürekli görünür durumdaydı. Yeni arayüzle birlikte kullanıcılar, ihtiyaç duymadıkları filtreleri ikincil menüye alarak Sohbetler sekmesini daha sade hale getirebilecek.

Bu değişiklik, özellikle çok sayıda grup, topluluk veya özel liste kullanan kişiler için sohbet ekranını daha yönetilebilir hale getirebilir. Kullanıcılar, ana ekranda yalnızca günlük kullanımda ihtiyaç duydukları kategorileri tutabilecek.

Taslak mesajlar için özel filtre geliyor

Güncellemenin dikkat çeken yeniliklerinden biri de taslak mesajlara ayrılan yeni filtre oldu. Kullanıcı bir sohbette mesaj yazmaya başlayıp göndermediğinde, WhatsApp bu sohbeti “Taslak” etiketiyle işaretliyor.

Yeni taslak filtresi sayesinde yarım bırakılan mesajlara daha hızlı ulaşılabilecek. Bu özellik, özellikle yoğun mesaj trafiği içinde tamamlanmamış konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Özellik kademeli olarak dağıtılıyor

Yeni sohbet listesi yönetimi, şu anda App Store üzerinden güncel iOS sürümünü kullanan bazı kullanıcılara açılmış durumda. TestFlight aracılığıyla beta sürümü deneyen kullanıcılar da bu yeni arayüz sistemine erişebiliyor.

WhatsApp, özelliğin tüm iOS kullanıcılarına ne zaman ulaşacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşmadı. Dağıtımın kademeli olarak sürdüğü belirtiliyor.

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