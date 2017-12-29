iPhone X kamerasıyla görünmezlik maskesi yaptı

iPhone X’in ön kısmındaki çıkıntıda bulunan sensörleri sanat ve oyun alanlarında büyük bir potansiyel sunuyor. Japon bir oyun geliştiricisi olan Kazuya Noshiro, TrueDepth kamerayı kullanarak yeni bir şey keşfederek kendi yüzünü görünmez yapmayı başardı.

Uygulamanın geliştiricisi Kazuya Noshiro, aşağıdaki video da izleyebileceğiniz üzere gözleri ve ağzı hariç tüm yüzünü sensörler sayesinde sildi. Noshiro, “optik kamuflaj” adını verdiği uygulamanın tam olarak ne işe yarayacağını bilmediğini söylüyor. Noshiro yüzünü nasıl görünmez yaptığını bir sır gibi saklıyor. Ancak geliştirici, bir takipçisinin “Kamerayı arka planın ön-kaydını yapacak biçimde mi sabitledin?” sorusuna olumu yanıt verdi.

iPhoneXで顔だけ光学迷彩っぽくなるやつできた pic.twitter.com/aPXJcHi8Y4 REKLAM 27 Aralık 2017

Japon oyun geliştiricisi muhtemelen ilk etapta arka planı kaydediyor, sonrasında ise gözleri ve ağzı hariç tüm yüzünü görüntüden silerek arka planı ekliyor. iPhone X’in hareket sensörleri sayesinde kamera hareket ederken bu işlem sürdürülebiliyor.

Geliştiricinin bu uygulaması her ne kadar işe yaramaz gibi görünse de Snapchat için popüler bir filtre olacağa benziyor. Bu ilginç numara ile iPhone X’in ön kamerasındaki sensörlerin potansiyelini bir kez daha görmüş olduk.