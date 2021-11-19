iPhone'lar için Clubhouse'a canlı altyazı sistemi geldi

Sesli sosyal ağ Clubhouse, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son olarak iPhone'lar için 'gerçek zamanlı altyazı' sistemi de gelmiş durumda. Bu sistem halihazırda Twitter Spaces'te yer alan bir özellik ve uygulamanın işitme güçlüğü çeken kişiler tarafından daha rahat kullanılmasını sağlıyor.

closed captioning is here for iOS! update your app now to see it in action in live rooms.

here's a lil' example, in case you need convincing... pic.twitter.com/v2poAjE2Pl

— Clubhouse (@Clubhouse) November 17, 2021

Şirket, yaptığı bir açıklamada ilk etapta özelliğin İngilizce, Kantonca, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece ve Rusça olmak üzere toplamda 13 dil desteklediğini açıkladı. Ama ne yazık ki kullanıcılar bazı dildeki çevirilerin anlaşılamaz olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Clubhouse'un Android'deki altyazı özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsiz.

Clubhouse son haftalarda bir dizi özellikle güncellendi. Daha dikkate değer eklemelerden biri ise sohbete davet sistemi. Böylece canlı sohbetler sırasında kişiler doğrudan belirli odalara davet edilebiliyor.

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TEKNOLOJİ Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor