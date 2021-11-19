Teknoloji iPhonelar için Clubhousea canlı altyazı sistemi geldi
İNTERNET

iPhone'lar için Clubhouse'a canlı altyazı sistemi geldi

Clubhouse yeni güncellemenin ardından iPhone'lara 'canlı altyazı' özelliğini ekledi. Böylece işitme güçlüğü çekenler ya da sohbetleri yazıları okumak isteyenler altyazı desteğiyle bunu gerçekleştirebiliyor. Şimdilik Android kullanıcılarına ne zaman açılacağı ise belli değil.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelar için Clubhousea canlı altyazı sistemi geldi
iPhone Clubhouse

Sesli sosyal ağ Clubhouse, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son olarak iPhone'lar için 'gerçek zamanlı altyazı' sistemi de gelmiş durumda. Bu sistem halihazırda Twitter Spaces'te yer alan bir özellik ve uygulamanın işitme güçlüğü çeken kişiler tarafından daha rahat kullanılmasını sağlıyor.

Şirket, yaptığı bir açıklamada ilk etapta özelliğin İngilizce, Kantonca, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece ve Rusça olmak üzere toplamda 13 dil desteklediğini açıkladı. Ama ne yazık ki kullanıcılar bazı dildeki çevirilerin anlaşılamaz olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Clubhouse'un Android'deki altyazı özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsiz.

Clubhouse son haftalarda bir dizi özellikle güncellendi. Daha dikkate değer eklemelerden biri ise sohbete davet sistemi. Böylece canlı sohbetler sırasında kişiler doğrudan belirli odalara davet edilebiliyor.

Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor
TEKNOLOJİ
Clubhouse sohbetleri kaydetme özelliğini hayata geçiriyor

Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor
TEKNOLOJİ
Clubhouse yeni davet sistemi üzerinde çalışıyor

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