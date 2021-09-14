Teknoloji iPhonelar için iOS 148 güncellemesi yayınlandı
İNTERNET

iPhone'lar için iOS 14.8 güncellemesi yayınlandı

Apple, hem iPhone hem de iPad'ler için güvenlik paketlerini içeren iOS 14.8 sürümünü yayınladı. Güvenliğin bir üst seviyeye çıkması açısından şirket bu yeni versiyonun mutlaka tüm kullanıcılar tarafından yüklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhonelar için iOS 14.8 güncellemesi yayınlandı
iOS 14.8

Apple, sık karşılaşılan çeşitli hatalar ve güvenlik problemleri için güncelleme yayınlamaya devam ediyor. Son olarak iOS 14.8 ve iPadOS 14.8 sürümleri de sunulmuş durumda. Yani hem iPhone hem de iPad'leri en yeni sürüme yükseltmekte yarar var.

Her ne kadar yeni bir özellik olmasa da güvenliğin bir üst seviyeye çıkması açısından bu konu büyük önem taşıyor.

Apple'ın konuyla alakalı güncellemesi ise şu şekilde:

    Bu güncelleme önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.

Güncellemeleri Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme kısmından kontrol edebilir ve yükleyebilirsiniz.

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