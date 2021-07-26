iPhone'lardan Android telefonlara fotoğraf aktarma nasıl yapılır?

Yüksek çözünürlüklü kameralar; artan uygulama ve oyun boyutlarıyla birlikte akıllı telefonların dahili depolama kapasitesi bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bu gibi durumlarda microSD kart ya da harici bir hafıza birimi kullanmak gerekiyor. Fakat belirli durumlarda farklı cihazlara yedekleme de işleri önemli oranda kolaylaştırıyor. Özellikle iPhone'lardan Android'e geçiş yapan ve fotoğraflarını kayıpsız bir şekilde aktarmak isteyen kullanıcılar farklı yöntemlere başvuruyor. En kolay yöntemlerden biri bilgisayar yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmek.

İlk yöntemde bilgisayar kullanarak iPhone'lardaki fotoğrafları aktarma işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Bilgisayar kullanarak fotoğrafları iPhone'dan Android'e aktarma

Fotoğrafları aktarmanın en hızlı ve kolay yolu, onları iPhone'un varsayılan fotoğraf dizisinden Android'in resim klasörüne kopyalayıp yapıştırmaktan geçiyor. Bu yöntem için hem iPhone hem de Android telefonlar için PC ve USB kablolarına ihtiyaç oluyor. Her iki cihazın da aygıt sürücülerinin tam olduğunu da dikkat etmek gerekiyor.

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iPhone'daki fotoğraflar Android telefonlara nasıl aktarılır?

1- iPhone'u bilgisayarınıza bağlayın.

2- Telefonu ve kilidi açın.

3- Windows Başlat düğmesine tıklayıp Fotoğraflar uygulamasını açın.

4- İçe aktar seçeneğiyle USB birimini seçin.

5- Adımları takip ederek fotoğrafları aktarmak istediğiniz disk birimini belirleyin.

6- Android telefonu bilgisayara bağlayın.

7- Fotoğrafları kaydettiğiniz dosya üzerine sağ tıklayarak Kopyala seçeneğine dokunun.

8- Android telefonu bulun ve DCIM klasörünü açın.

9- Sağ tıklayarak Yapıştır komutunu uygulayın.

iPhone'lardan Google Drive'a aktarım gerçekleştirip daha sonrasında Android cihazlarda aynı hesabı açarak da benzer işlem gerçekleştirilebiliyor.

Google Drive kullanarak fotoğrafları aktarma

Google Drive, fotoğrafları iPhone'dan Android'e aktarma işlemini oldukça basite indirgiyor. Ama tabii bazı sınırlamalar var. Bulut depolama, fotoğrafların internet üzerindeki bir sunucuya yönlendiriyor. Bu, internet hızı yavaş olan herkesin çok sayıda fotoğraf yükleme ve indirme için uzun süre beklemesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Elbette bir de depolama alanı konusu da var. Ama yine de GoogleDrive aracılığıyla fotoğrafları aktarmak isteyenler şu adımları izleyebilirler:

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1- iPhone için App Store üzerinden Google Fotoğraflar'ı indirin.

2- Kullanıcı hesabı ve şifreyle giriş yapın.

3- Google Fotoğraflar, kurulum sırasında fotoğrafları yüksek kalitede senkronize etmek isteyip istemediğinizi sorar, seçeneği belirleyip devam edin.

4- Android cihazdan Google Fotoğraflar'ı açın ve giriş yapın

5- Tüm fotoğraflar otomatik olarak karşınıza gelecek.

6- Herhangi bir fotoğrafı indirmek için üzerine tıklayıp sağ üst köşedeki üç nokta simgesinden İndir düğmesine dokunun.

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