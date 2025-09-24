İspanya Türkiye’den Hürjet satın almaya hazırlanıyor

İspanya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’i envanterine katmaya hazırlanıyor.

IDEF 2025 Savunma Fuarı’nda TUSAŞ ile Airbus arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları, Hürjet’in İspanya’ya ihracatını kolaylaştırmayı ve iki ülke arasında ortak üretim olanaklarını gündeme getirdi. Anlaşmaya göre İspanyol savunma sanayii, bazı üretim ve montaj süreçlerine de dahil olacak.

Savunma kaynaklarına göre Madrid yönetimi, 24 ila 30 adet Hürjet tedarik etmeyi planlıyor. Nihai satış sözleşmesinin 2025 yılı sonuna kadar imzalanması, teslimatların ise 2028’den itibaren başlaması hedefleniyor.

Bu adımla İspanya, Hürjet’i satın alan ilk Avrupa ülkesi olacak. Anlaşma, Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.







