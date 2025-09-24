Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
İspanya Türkiye’den Hürjet satın almaya hazırlanıyor

İspanya Türkiye’den Hürjet satın almaya hazırlanıyor

15:4124/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanya Türkiye’den Hürjet satın almaya hazırlanıyor
İspanya Türkiye’den Hürjet satın almaya hazırlanıyor

İspanya, Türkiye’den 24–30 adet Hürjet almayı planlıyor. TUSAŞ ve Airbus arasında imzalanan anlaşmayla ihracat ve ortak üretim zemini hazırlanırken, nihai sözleşmenin 2025 sonunda imzalanması, teslimatların ise 2028’de başlaması hedefleniyor.

İspanya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet’i envanterine katmaya hazırlanıyor.

IDEF 2025 Savunma Fuarı’nda TUSAŞ ile Airbus arasında imzalanan iş birliği anlaşmaları, Hürjet’in İspanya’ya ihracatını kolaylaştırmayı ve iki ülke arasında ortak üretim olanaklarını gündeme getirdi. Anlaşmaya göre İspanyol savunma sanayii, bazı üretim ve montaj süreçlerine de dahil olacak.

Savunma kaynaklarına göre Madrid yönetimi, 24 ila 30 adet Hürjet tedarik etmeyi planlıyor. Nihai satış sözleşmesinin 2025 yılı sonuna kadar imzalanması, teslimatların ise 2028’den itibaren başlaması hedefleniyor.

Bu adımla İspanya, Hürjet’i satın alan ilk Avrupa ülkesi olacak. Anlaşma, Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



#Hürjet
#İspanya
#TEI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kaleci penaltıyı kurtarırsa ne olur? FİFA yeni kuralı ne diyor?