JAXA 'Ryugu Asteroidi'nin ilk görüntülerini yayınladı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın 3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi’nden fırlattığı Hayabusa2 uzay aracına bağlı Minerva-II1A ve Minerva-II1B isimli gözlem robotları geçtiğimiz günlerde Ryugu Asteroidine iniş yapmıştı.

Yüksek çözünürlüklü kameralarla çekim yapan uzay aracı, elde ettiği görüntüleri Dünya’ya gönderdi. JAXA ise bu görüntüleri Hayabusa2 asteroid aracı resmi Twitter sayfasından paylaştı.

Hayabusa2 uzay aracı

İşte paylaşılan o görüntüler

Ryugu'dan Dünya'ya örnekler getirilecek

JAXA, şu anda yüzeyde bulunan Minerva-II1A ve Minerva-II1B isimli gözlem robotları birlikte Ryugu'yu bir süre daha incelemek istiyor. Sonrasında ise önümüzdeki ay daha büyük bir araç yine Hayabusa'dan ayrılıp göktaşının yüzeyine indirilecek.

Uzay ajansı bu araçla birlikte çok ilginç bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacak. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.