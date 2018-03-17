​Kablosuz ağ güvenliği için 5 ipucu

1 - Kablosuz Ağ Güvenliği Hizmeti Veren Paketlerden Edinin: Ortak kablosuz ağınıza sızılmasını önleyen bir yazılım kullanarak ulaşabileceğiniz en yüksek güvenlik ihtimaline sahip olabilirsiniz. WatchGuard’ın geliştirdiği “Marker Packet” teknolojisi bunun için çözüm olabilir. Marker Packet; çevrenizdeki kablosuz ağları ve onları kullanan araçları size en doğru şekilde otomatik gösterirken, sorunlu bağlantı noktalarını veya üçüncü şahısların varlığını da açığa çıkararak ortadan kaldırır.

2 - İstatistiklerle Desteklenmiş Analizlerle Güvenliğinizi Takip Edin: Hangi ziyaretçinin ne zaman, nerede ve nasıl sizin Wi-Fi’nizi kullandığını öğrenerek hem güvende olduğunuzdan emin olabilir hem sunduğunuz kullanıcı tecrübesini iyileştirebilirsiniz. Hem güncel hem geçmişe dair kullanımları görmeniz size büyük ayrıcalık sağlayacaktır. Ayrıca istatistikleri ve ölçüm verilerini değerlendirerek işinizle ilgili daha iyi kararlar alabilirsiniz.

3 - Erişim Noktalarının Sayısını ve Kalitesini İyi Yönetin: Doğru bir kablosuz ağ ortamı bir erişim noktasından sınırsız sayıda erişim noktasına ve çoklu noktalara yayılabilir. Eğer bu noktaları iyi bir şekilde düzenleyip gruplandırırsanız daha tutarlı bir sistem oluşturabilirsiniz. Örneğin ağlarınızı yer, bina, kat veya müşteriye göre sınıflandırabilirsiniz.

4 - Güçlü Etkileşim ve Pazarlama Araçlarından Faydalanın: Uyumlu ve kolay kullanabilen ek araç ve usuller basit bir kablosuz bağlantıyı müşteri, ziyaretçi veya çalışanlarınız için zengin bir Wi-Fi tecrübesine dönüştürebilir. Eğer ayrıntılı web tasarım bilgilerine sahip olmadan kullanışlı bir açılış ekranı oluşturmak, ziyaretçilerinizle etkileşim yaratabileceğiniz videolar veya anketler üretmek, hedef kitlenize uygun kampanyalar iletmek isterseniz WatchGuard Marker Packet çözümü kullanabilirsiniz.

5 - Nasıl bir Wi-Fi Güvenliği Desteğine İhtiyaç Duyduğunuzdan Emin Olun: Örneğin, sunduğunuz kablosuz ağın kaç tane erişim noktası olması gerektiğini mi merak ediyorsunuz? Bu konuda hizmet veren satıcılar arasından tercih etmeniz gereken, size bilgi toplama imkanı verebilen ve plan yapabilmeniz için kafanızda öngörü yaratandır. Böyle bir program satın almadan ve sunum sağlayıcısıyla iletişime girmeden önce kablosuz ağ güvenliğini nasıl sağladıklarını, size nasıl destek olabileceklerini ve müşteri hizmetlerinin kalitesini iyice öğrenmeniz gerekmektedir.