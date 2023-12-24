|
Teknoloji

Kiralık araçlar dijitalden sorulur

Dijital dönüşüm, mobiliteyi hızla artırıyor. Scooter ile başlayan ‘Kirala ve bırak’ modeli uygulamalar, araç piyasasının yükselen trendi haline geldi. Dakikalık veya günlük olarak kullanılan sistem; vatandaşın bütçesine, ekonomiye, şehir trafiğine ve çevreye katkı sunuyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 02:24 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dijitalleşmeyle birlikte mobilitenin artışı araç kiralama sektörünü dönüştürüyor. Global ölçekte paylaşımlı mobilite pazarı, 1.2 trilyon dolarlık değere ulaştı. Sektörün ülkemizde Sektörün 10 milyar dolarlık pazar değerine ulaştığı belirtiliyor.

Scooter ile başlayan, ‘kullan ve bırak’ artık otomobiller için de geçerli. Trafik çekmek istemeyen, taksi bulamayan, büyük şehirde araba kullanmak istemeyeneler için ideal olan mobil araçlar her geçen gün yaygınlaşıyor. Uygulamalar sayesinde 10 dakikalık bile araç kiralamak mümkün. Esnek süreli araç paylaşım hizmeti olarak bilinen bu hizmetlerden akıllı telefondaki mobil uygulamalar üzerinden yararlanmak mümkün.

HARİTA ÜZERİNDEN EN YAKIN ARACI BUL

Paylaşımlı araçlar bütçe dostu bir kullanım modeli sunarken, şehir içi trafiği rahatlatıyor öte yandan hem çevreye hem de dış ticaret açığına olumlu katkı sunuyor. Harita üzerinden size en yakın aracı ve özelliklerini inceleyebilir, kapılarını uygulama üstünden açabilir ve anahtarları torpidodan alıp yola çıkabilirsiniz. Dakikalık, saatlik ya da günlük, ihtiyacın kadar kullanır kullandığın kadar ödenen sistemler son dönemde özellikle 25-35 yaş arası ve teknolojiye meraklı kesim tarafından daha fazla tercih ediliyor. Hizmet bölgesi içinde dilediğin yerde kullanımını bitirebilmek için uygulamanın yönlendirdiği şekilde aracın fotoğraflarını çekip adres açıklaması eklemeniz yeterli.

KULLANIMA GÖRE İNDİRİMLER

Tabii uygulamayı kullanmadan kayıt sırasında ehliyet bilgilerini girmeniz gerektiğini hatırlatalım. Sektördeki gelişmelere ve rekabete bağlı olarak şirketler farklı kampanyalar düzenliyor. Örneğin aracı merkezi bir yere bırakırsanız daha yüksek puan alabilirsiniz.

Benzer şekilde teslimden önce otomobili yıkama ve benzini doldurma yine kullanıcılara indirimler kazandırıyor. Aracı bir sonra kiralayan kişi de önceki sürücüye temizlik ve park konusunda oy vererek avantaj sağlayabiliyor. Sistem, arabaya bazen ihtiyaç duyanlar için son derece ideal.

GETİRARAÇ’TAN 5 MİLYON KİRALAMA YAPILDI

Ülkemizde sektör her geçen gün büyürken, firmalar da önümüzdeki dönem yatırımlarını artırıyor. 2023’te bin adet yeni otomobille filosunu gençleştiren GetirAraç, yılı 5 milyon kez kiralama ile kapattığını açıkladı. GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, “2021 yılında, MOOV’un yüzde 75 hissesini Anadolu Grubu’ndan satın almıştık. Bir uyum ve dönüşüm sürecinden sonra kullanım verileriyle sağladığımız geliştirmelerle sistem, kullanıcısına daha yakın ve daha güvenli” ifadelerini kullandı.

EHLİYETE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “Yapılan araştırmalar araç paylaşımının, araç sahibi olma ihtiyacını azalttığını gösteriyor. Daha az otomobil; daha az karbon salımı ve daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor” dedi. Ayyıldız şunları söyledi: “Ehliyet bilgisiyle yaptığı başvurunun kontrolü yapay zeka desteğiyle onaylanıyor ve bu süreç sadece 1,5 dakika sürüyor. Harita temelli teknolojiyle kullanıcılar kendilerine en yakın araçları görebiliyor ve aracı kontrol edebiliyor.”



#Dijital Dönüşüm
#Ticaret
#Teknoloji
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yoğun kar yağışında 100’e yakın araç yolda kaldı: Kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı!