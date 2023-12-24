Kiralık araçlar dijitalden sorulur

Dijitalleşmeyle birlikte mobilitenin artışı araç kiralama sektörünü dönüştürüyor. Global ölçekte paylaşımlı mobilite pazarı, 1.2 trilyon dolarlık değere ulaştı. Sektörün ülkemizde Sektörün 10 milyar dolarlık pazar değerine ulaştığı belirtiliyor.

Scooter ile başlayan, ‘kullan ve bırak’ artık otomobiller için de geçerli. Trafik çekmek istemeyen, taksi bulamayan, büyük şehirde araba kullanmak istemeyeneler için ideal olan mobil araçlar her geçen gün yaygınlaşıyor. Uygulamalar sayesinde 10 dakikalık bile araç kiralamak mümkün. Esnek süreli araç paylaşım hizmeti olarak bilinen bu hizmetlerden akıllı telefondaki mobil uygulamalar üzerinden yararlanmak mümkün.

HARİTA ÜZERİNDEN EN YAKIN ARACI BUL

Paylaşımlı araçlar bütçe dostu bir kullanım modeli sunarken, şehir içi trafiği rahatlatıyor öte yandan hem çevreye hem de dış ticaret açığına olumlu katkı sunuyor. Harita üzerinden size en yakın aracı ve özelliklerini inceleyebilir, kapılarını uygulama üstünden açabilir ve anahtarları torpidodan alıp yola çıkabilirsiniz. Dakikalık, saatlik ya da günlük, ihtiyacın kadar kullanır kullandığın kadar ödenen sistemler son dönemde özellikle 25-35 yaş arası ve teknolojiye meraklı kesim tarafından daha fazla tercih ediliyor. Hizmet bölgesi içinde dilediğin yerde kullanımını bitirebilmek için uygulamanın yönlendirdiği şekilde aracın fotoğraflarını çekip adres açıklaması eklemeniz yeterli.

KULLANIMA GÖRE İNDİRİMLER

Tabii uygulamayı kullanmadan kayıt sırasında ehliyet bilgilerini girmeniz gerektiğini hatırlatalım. Sektördeki gelişmelere ve rekabete bağlı olarak şirketler farklı kampanyalar düzenliyor. Örneğin aracı merkezi bir yere bırakırsanız daha yüksek puan alabilirsiniz.

Benzer şekilde teslimden önce otomobili yıkama ve benzini doldurma yine kullanıcılara indirimler kazandırıyor. Aracı bir sonra kiralayan kişi de önceki sürücüye temizlik ve park konusunda oy vererek avantaj sağlayabiliyor. Sistem, arabaya bazen ihtiyaç duyanlar için son derece ideal.

GETİRARAÇ’TAN 5 MİLYON KİRALAMA YAPILDI

Ülkemizde sektör her geçen gün büyürken, firmalar da önümüzdeki dönem yatırımlarını artırıyor. 2023’te bin adet yeni otomobille filosunu gençleştiren GetirAraç, yılı 5 milyon kez kiralama ile kapattığını açıkladı. GetirAraç Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Ergin, “2021 yılında, MOOV’un yüzde 75 hissesini Anadolu Grubu’ndan satın almıştık. Bir uyum ve dönüşüm sürecinden sonra kullanım verileriyle sağladığımız geliştirmelerle sistem, kullanıcısına daha yakın ve daha güvenli” ifadelerini kullandı.

EHLİYETE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “Yapılan araştırmalar araç paylaşımının, araç sahibi olma ihtiyacını azalttığını gösteriyor. Daha az otomobil; daha az karbon salımı ve daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor” dedi. Ayyıldız şunları söyledi: “Ehliyet bilgisiyle yaptığı başvurunun kontrolü yapay zeka desteğiyle onaylanıyor ve bu süreç sadece 1,5 dakika sürüyor. Harita temelli teknolojiyle kullanıcılar kendilerine en yakın araçları görebiliyor ve aracı kontrol edebiliyor.”







