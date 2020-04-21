Teknoloji Korona günlerinde internet karnemiz En çok neleri indirdik?
İNTERNET

Korona günlerinde internet karnemiz: En çok neleri indirdik?

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız günlerdeki internet performansımız belli oldu. Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği araştırmasına göre, en çok arananlarda EBA TV ilk sırada, ikinci sırada İspanyol dizisi La Casa de Papel yer aldı. Dizi keyfinin ardından ise kısa çalışma ödeneğini sorguladık.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Evde kaldığımız günlerde dış dünya ile en önemli bağlantımız teknoloji desek yeridir. Sosyal medya kullanımından internet alışverişine, dijital yayınlardan online toplantılara kadar bu aralar herşey evden ve internet üzerinden yapılıyor.

EBA TV İLK SIRADA

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddia edilen ürün ve içerikler, evde spor hareketleri, ev yapımı ekmek dahası korona günlerinin öne çıkanları arasında yer alırken, son dönemde internet karnemizde neler var dersiniz? Arama motorlarında yapılan sorgulamalarda ilk sırada EBA TV yer aldı. Ölüm sayıları ile gündeme oturan İspanya’nın son senelerdeki gurur kaynağı dizisi La Casa de Papel ikinci sırada yer aldı.

KREDİ BAŞVURUSUNU SORGULADIK

EBA TV’de eğitimi alıp, dizileri izledikten sonra tabii ki cebimiz aklımıza geldi ve hemen kısa çalışma ödeneğini aradık. Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği’nin hazırladığı Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri çalışmasına göre, ilk ondaki diğer aramalar, “Açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM” olarak sıralandı.

KOVİD-19 İÇİN 600 MİLYONDAN FAZLA İÇERİK ÜRETİLDİ

Instagram’da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı. Google Indeks’te genel olarak Kovid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57’sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildi.

20 YAŞ ALTININ OYUN KULLANIMI ARTTI

  • Evde kalınan günlerin vazgeçilmezi ise oyunlar oldu. Malumunuz 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelince oyuncular mobil, PC ya da konsol fark etmeksizin her platformda seçeneklerini daha da artırdı. Oyun sevenlerin sektörde için yaptığı harcamalarda artış gösteriyor. Pek çok oyun firmasının kullanıcılara özel indirimler ve kampanyalar uyguladığını görüyoruz.

Oyun satışlarında yüzde 63’lük artış

Ozan Aydemir

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Dünya genelinde hem akıllı telefon hem de bilgisayar kullanımında yüzdesel olarak büyük bir artış mevcut. Statista’nın raporlarına bakıldığında, satışların dijital oyunlarda yüzde 52, konsol satışlarında ise yüzde 155 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Toplam oyun satışlarında ise yüzde 63’lük bir ivme söz konusu. Türkiye’ye baktığımız zaman sosyal izolasyon nedeniyle evde vakit geçirmenin fazla olduğu bu dönemde günlük aktif oyuncu sayısında yüzde 40’lara varan bir artış mevcut. Bu durum, oyunlara daha fazla para harcanmasına neden oluyor. Tüm dünyada da aynı trend var. Bu hem günlük aktif oyuncu sayıları hem de oyunlara harcanan para miktarında ivme kazanmış durumda” diye konuştu.

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