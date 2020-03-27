Koronavirüs turizm sektörünü vururken taşımacılık arttı. Artan ve azalan trendler araştırıldı

İnternet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, koronavirüs salgını üzerine data paylaşımında bulundu. An itibarıyla dünyada 500 binden fazla vakaya ve 24 binden fazla ölüme neden olan koronavirüs salgını, seyahat ve turizmden medyaya, e-ticaretten eğlenceye kadar birçok farklı sektörü etkisi altına aldı. Birçok sektör için olumsuz bir tablo seyrederken, yükselişte olan sektörleri görmek de mümkün.

Bu data paylaşımı haberleştiren Webrazzi'ye göre salgının etkisini en yoğun hissettirdiği sektör hiç şüphesiz seyahat ve turizm sektörü oldu. Virüs küresel olarak yayıldıkça, ülkeler yavaş yavaş sınırlarını kapatmaya başladı. Seyahat kısıtlamaları getirildi ve birçok ülkede yabancı bir ülkede tatil yapmak riskli hale geldi. Turizm endüstrisini izlemek, corona virüsün küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini anlamamızı sağlıyor.

data

Hava yolculuğunda yüzde 34,02 düşüş

Sektörü alt başlıklar halinde uçak seyahati, oteller ve araç kiralama şeklinde ayıran SimilarWeb, otellere giden trafiği yakından izlemenin, salgının etkisinin büyüklüğü ve normalliğe dönüşün erken sinyali hakkında bir fikir verebileceğini belirtiyor. Verilere baktığımızda hava yolculuğunun yüzde 34,02, konaklama ve otellere olan talebin yüzde 38, 83 ve araç kiralamanın yüzde 32,52 oranında düştüğünü görüyoruz.

Hava yolunda düşüş

Haber ve medya sektörü yüzde 2,07 artış gösterdi

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Her ne kadar seyahat sektöründe düşüş olsa da haber ve medya sektöründe durum tam tersi. Gündemin yarattığı haber alma ihtiyacı sektörde yüzde 2,07'lik artışa neden oldu. Hukuk ve devlet bazlı aramalarda ise yüzde 12,21 oranında bir artış gözlemlendi.

medya sektörü

Teslimat sektöründe yüzde 7,8'lik artış

E-ticaret ve alışveriş sektöründe ise geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 1,57'lik bir düşüş mevcut. Teslimat sektöründe ise yüzde 7,8'lik bir artış görüyoruz. Evde kalma sürelerinin arttığı bu dönemde bunun şaşırtmayan bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz.

teslimat sektörü

Streaming servislerine olan talep yüzde 9,07 arttı

Sosyal ağların kullanımı yüzde 7,33 oranında artarken, dijital streaming servislerinin kullanımı da yüzde 9,07 oranında arttı.

streaming sektörü

SimilarWeb, salgının sektörler üzerindeki etkisinin yanı sıra ilgili platformların son 28 gündeki toplam ziyaret sayılarını da paylaştı. Verilere buradan ulaşabilir, raporu buradan indirebilirsiniz.