Lifecell dev buluşmaya hazır

25-28 Şubat tarihlerinde Barselona’da gerçekleşecek etkinlikte Turkcell/Lifecell standı, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. Salon’da yer alıyor.

1440 STRATEJİSİ İLGİ ÇEKİYOR

Lifecell standında sunduğu servislerin yanı sıra Türkiye’de geliştirilen en yeni dijital çözüm ve servisler de tanıtılıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor” dedi.

Son teknoloji stant

Geçtiğimiz yıl ziyaretçilerini, Mobil Dünya Kongresi’nin en etkileyici standlarından birisinde ağırlayan Turkcell/Lifecell, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlerine ayrılan Innovation City 4. Salon’daki büyük standıyla yerini aldı.