Teknoloji Lifecell dev buluşmaya hazır
MOBİL

Lifecell dev buluşmaya hazır

Turkcell, geçen yıl telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması Mobil Dünya Kongresi’nde duyurduğu dijital ihracat hamlesinde kat edilen büyük mesafeyi, bu yıl yine aynı buluşmada paylaşmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mobil Dünya Kongresi
Mobil Dünya Kongresi

25-28 Şubat tarihlerinde Barselona’da gerçekleşecek etkinlikte Turkcell/Lifecell standı, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlere ayrılan Innovation City 4. Salon’da yer alıyor.

1440 STRATEJİSİ İLGİ ÇEKİYOR

Lifecell standında sunduğu servislerin yanı sıra Türkiye’de geliştirilen en yeni dijital çözüm ve servisler de tanıtılıyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz: DO. Dijital Operatör. Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz: 1440. Yani müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, 1440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz. Son bir yıldır Lifecell bu vizyon ve stratejiyi tüm dünyada ihtiyaç duyan operatörlere taşıyor” dedi.

Son teknoloji stant

Geçtiğimiz yıl ziyaretçilerini, Mobil Dünya Kongresi’nin en etkileyici standlarından birisinde ağırlayan Turkcell/Lifecell, fuarın en yenilikçi ve kendi teknolojilerini geliştiren şirketlerine ayrılan Innovation City 4. Salon’daki büyük standıyla yerini aldı.

Lifecell deneyimi Almanya’da
TEKNOLOJİ
Lifecell deneyimi Almanya’da
/**/
Cellat ve dostları

Cellat ve dostları

​Avrupalı liderler, 9 genci idam eden cunta lideri Sisi'yle kol kola.
Bakliyat fırsatçıları

Bakliyat fırsatçıları

​Sebze-meyve fiyatlarını tanzim sonrası bir miktar düşüren marketlerde bakliyat fiyatları da el yakıyor.
15 Temmuzfedakarlığı

15 Temmuzfedakarlığı

​​Hava Kuvvetleri'nde pilot ihtiyacının devam etmesi üzerine ek tedbir alındı.
Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

Kirli ittifakgün yüzüne çıktı

CHP ve HDP'liler, Türk bayrağı önünde terör propagandası yaptı.
Kostas90+4'te '3'lük attı

Kostas90+4'te '3'lük attı

​Galatasaray, Yunan yıldızının attığı ilk golle zirve takibini sürdürdü.
Sana böylebir ittifak yakışır

Sana böylebir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde muhalefeti eleştirdi.
Ölümle tehdit ettiler

Ölümle tehdit ettiler

ABD'li senatörün skandal paylaşımı tepki çekti.
Başakşehir hata yapmadı

Başakşehir hata yapmadı

​Başakşehir, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.

Aslantepe'de büyük tehlike

Aslantepe'de büyük tehlike

Herkesin gözü onların üzerindeydi.
Darbeci kriz çıkardı

Darbeci kriz çıkardı

Sisi'den Irak halkına büyük saygısızlık.
Okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

İstanbul'da kar yağışı yarın da sürecek.
Öğren de öyle gel

Öğren de öyle gel

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
Yeni Başkan Şentop

Yeni Başkan Şentop

​Meclis'in 29. başkanı 3. turda seçildi.
Teknolojinin kalbindeyiz

Teknolojinin kalbindeyiz

yenisafak.com ekibi olarak en yeni teknolojileri sizler için anbean takip edeceğiz.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.